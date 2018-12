La instrucción del caso Emucesa y los supuestos 'contratos fantasma' se acerca al final ALFREDO AGUILAR La Audiencia Provincial rechaza también nuevas pruebas mientras que tanto el fiscal como el abogado del Estado han pedido que se empiece a preparar el juicio QUICO CHIRINO Viernes, 14 diciembre 2018, 01:02

La instrucción del caso Emucesa ha entrado su recta final. La Audiencia Provincial notificó ayer un auto en el que avala una decisión anterior del magistrado del Juzgado de Instrucción número 9, José Luis Ruiz Martínez, y rechaza que se practiquen nuevas pruebas que había solicitado una de las partes. Por lo tanto, ya sólo queda la declaración de un testigo, fechada para el mes de enero.

La investigación está prácticamente finiquitada desde septiembre. El 27 de ese mes el juez emitió un auto en el que se opuso a la petición de sobreseimiento que habían solicitado los investigados. En esa misma resolución motivada, tanto el fiscal como la Abogacía del Estado apuntaban que procede emitir auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral.

Aún hay recursos pendientes en la Audiencia, pero la instrucción no se para. El caso Emucesa se destapó hace ahora un año, tras trascender un informe del gerente que desvelaba la existencia de contratos de alta dirección a seis personas del entorno del Partido Popular que, al menos en cinco de los casos, no está acreditado que efectuaran trabajos para la citada empresa -decía el gerente-. El que fuera anterior director general -y que también ha terminado investigado en la causa- expresó por escrito: «No trabajaron en la sede de la empresa y no me consta la realización de trabajos para la misma, dependiendo directamente del consejero delegado».

Vamos Granada apoya que se archive la causa para quienes devuelvan el dinero que percibieron

El consejo de administración de Emucesa -que se reúne hoy- encargó un informe jurídico que constató las presuntas irregularidades. Según este informe, entre 2003 y 2012 se realizaron siete contratos de alta dirección que beneficiaron a seis personas. Sólo consta -decía- que una de ellas asistiera a la sede de la empresa y tuviera «mesa de trabajo» en las oficinas. De los otros cinco «no se conoce ningún trabajo realizado, ni han recibido instrucciones del director gerente, ni han asistido a la sede de la empresa».

Los cargos políticos implicados han negado los hechos y en el caso de María Francés lo ha atribuido a una «cacería política».

El origen

Todo arrancó con una petición de información de la concejala Marta Gutiérrez, de Vamos Granada, que está personado como acusación. En uno de sus últimos escritos al juzgado, del pasado 30 de octubre, decía no oponerse al sobreseimiento solicitado por el gerente, «que fue la persona que sacó a la luz los hechos, mereciendo por ello una especial protección». Archivo que extendía a todos aquellos investigados que «devuelvan la totalidad de las cantidades que hayan percibido indebidamente». Una de las investigadas ya reingresó 17.000 euros.