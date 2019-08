Clases gratuitas e intensivas de inglés en Granada durante el mes de agosto Ideal Habrá un grupo de iniciación (nivel A2) y otro de nivel avanzado (B2) R.I. Granada Jueves, 8 agosto 2019, 12:49

El Institute of Modern Languages de Granada (Instituto de Lenguas Modernas o IML Granada) ofrecerá a los granadinos que deseen aprender inglés clases gratuitas e intensivas de este idioma durante el mes de agosto.

Este centro, ubicado en Puerta Real, es uno de los más antiguos de Granada para la enseñanza del inglés, ya que abrió sus puertas hace más de 65 años.

«Nuestro objetivo durante todo este tiempo ha sido siempre acercar el idioma y la cultura inglesa a los granadinos, y con estas clases gratuitas durante este verano queremos agradecerles todo lo que nos han dado en este tiempo», señala el director de IML Granada, Jonathan Baum.

De este modo, los interesados podrán asistir a clases gratuitas de inglés durante todo el mes de agosto todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Las clases serán impartidas por profesores de inglés cualificados, que actualmente están obteniendo el certificado CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) de Cambridge Assessment English.

«Estas clases están dirigidas a alumnos de un nivel básico de inglés que estudiaron el idioma hace años en el colegio o instituto y ahora quieren recuperarlo», señala Baum. Así, habrá un grupo de iniciación (nivel A2) y otro de nivel avanzado (B2). Además, IML Granada ofrece este tipo de clases de inglés gratuitas de un mes de duración durante todo el año.

Los interesados en participar en este curso gratuito de inglés intensivo, que acaban de arrancar, deberán contactar con IML Granada en su sede de Puerta Real 1 o a través de correo electrónico.