La instalación de placas solares en casas se multiplica por 200 en solo cinco años

Las placas solares para autoconsumo han venido para quedarse. En 2019 apenas había 116 instalaciones en la provincia de Granada. A la mayoría de los ... ciudadanos esta opción les sonaba lejana y además la colocación aún era costosa. Un lustro después, el crecimiento ha sido exponencial. Según las últimas cifras de la Agencia Andaluza de la Energía, que datan de junio de 2025, ya hay 26.300. El número se ha multiplicado por 250 y, sobre todo, en ningún momento ha dejado de crecer. El boom de principios de los 2020, cuando las empresas instaladoras no daban abasto y se quedaban sin stock, ha quedado atrás, eso es verdad. Pero en los seis meses que llevamos de año se ha incrementado en un 12% la cifra de placas en casas particulares. Si la tendencia sigue igual, el 2025 terminará con unas 30.000. Los empresarios del sector se muestran convencidos de que esta subida, ahora sostenida, continuará.

El vicepresidente de la Asociación de instaladores eléctricos de Granada, Gabriel Villalobos, aseguró que el auge sigue y que ahora, además de las placas de autoconsumo, el uso de este tipo de energía ya es una constante en la industria. En las zonas rurales, apuntó, es raro que una casa ya no instale placas solares y en las ciudades cada vez son más las comunidades de vecinos que eligen esta forma de ahorro. «Ahora mismo una instalación fotovoltaica puede salir por entre 1.500 y 2.000 euros y la inversión se recupera en dos o tres años», explicó Villalobos. El precio ha bajado casi a la mitad en estos años y el ahorro en la factura es de entre el 50% y el 60%. Además, una casa con instalación fotovoltaica aumenta su valor en el mercado en el caso de que se quiera vender. En su empresa, Instalaciones de Orce, Villalobos coloca placas solares en una media de quince viviendas al mes. «No paramos. Sigue habiendo mucho auge», explicó.

El último informe sobre infraestructuras energéticas de la agencia que depende de la Consejería de Industria de la Junta apunta que Granada cuenta con importantes recursos renovables en explotación, además de resaltar el potencial en geotermia. La energía solar, eso sí, sigue a la cabeza de las renovables. La fotovoltaica genera el 66,1% del total de la provincia.

Menos burocracia

Sobre el autoconsumo, apuntan que el apoyo del sector y el empuje de la administración autonómica son dos de los factores que están detrás de esta apuesta cada vez más decidida por esta opción energética. En este sentido, destacan que se han simplificado los procedimientos administrativos, para que ahora puedan legalizarse las instalaciones de forma telemática, tanto por parte de las empresas como de los particulares. En su momento, también influyó la subida del precio de la luz, que hizo que muchos ciudadanos buscasen alternativas.

El vicepresidente de la Asociación de instaladores apuntó que ahora el precio de la luz no es tan elevado, pero el sector está mucho más especializado y los ciudadanos cada vez tienen más interés por las renovables. Situaciones como el apagón que se produjo la pasada primavera también han hecho que sean más los que se interesen por este tipo de energía. Eso sí, hay que recordar que fue precisamente ese día cuando muchos descubrieron que no siempre la placas garantizan no perder la electricidad. En este sentido, Villalobos explicó que ahora los inversores de energía de última generación sí pueden permitir que parte de la energía se acumule y que si hay un apagón se pueda usar.

Otro punto a favor de las renovables en casa es la proliferación de coches eléctricos e híbridos. Cada vez más ciudadanos tienen una cargador en casa. Así, con la instalación de baterías que permiten acumular energía, los usuarios también pueden aprovechar lo que se produce de día por la noche.

Todas estas circunstancias, unidas a las ayudas públicas para fomentar el uso de este tipo de energías, hacen que cada vez sean más los que optan por invertir en tener una casa más eficiente.

A mediados de año, en Granada la potencia generada con eléctrica renovable ya alcanzaba los 1.928 megavatios, un 12% del total de Andalucía. La provincia cuenta ya con cuatro plantas de producción de biogás, 22 parques eólicos conectados a red en funcionamiento, a las que se suman otras instalaciones calificadas como «minieólicas» aisladas y tres centrales termosolares. Además, es la provincia con más centrales hidroeléctricas de Andalucía, con un total de 28 y genera una potencia fotovoltaica de 1.274 megavatios.