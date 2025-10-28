Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Instalación de placas fotovoltaicas. Ideal

La instalación de placas solares en casas se multiplica por 200 en solo cinco años

En junio de este año había 26.300 instalaciones de autoconsumo en la capital, una cifra muy alejada de las 116 de 2019

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:45

Comenta

Las placas solares para autoconsumo han venido para quedarse. En 2019 apenas había 116 instalaciones en la provincia de Granada. A la mayoría de los ... ciudadanos esta opción les sonaba lejana y además la colocación aún era costosa. Un lustro después, el crecimiento ha sido exponencial. Según las últimas cifras de la Agencia Andaluza de la Energía, que datan de junio de 2025, ya hay 26.300. El número se ha multiplicado por 250 y, sobre todo, en ningún momento ha dejado de crecer. El boom de principios de los 2020, cuando las empresas instaladoras no daban abasto y se quedaban sin stock, ha quedado atrás, eso es verdad. Pero en los seis meses que llevamos de año se ha incrementado en un 12% la cifra de placas en casas particulares. Si la tendencia sigue igual, el 2025 terminará con unas 30.000. Los empresarios del sector se muestran convencidos de que esta subida, ahora sostenida, continuará.

