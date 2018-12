«Más inspectores y un consenso amplio»

La portavoz municipal del PP, Rocío Díaz, explica que el decreto de la Junta no ha tenido ni tan siquiera el consenso «de todo el sector ni tampoco el de todas las provincias andaluzas. Lo que sí es cierto es que hay que hacer una regulación, pero no ni deprisa ni corriendo. Y se tienen que tener en cuenta las alegaciones para tener el consenso». El PP presentó una proposición no de ley (PNL) en mayo de 2017 que pide el incremento de inspectores para evitar la competencia desleal. «Pedíamos un incremento de inspectores por provincia y la creación de mesas específicas de turismo por provincia y agilizar los trámites burocráticos. No fue aprobada, pero Paco Cuenca la ha creado en Granada, sin tener en cuenta las directrices del PSOE-A. En junio de este año sí se aprobó una PNL para realizar un informe de las zonas saturadas de turismo, dar a conocer los resultados y evaluarlos». La conclusión de Rocío Díaz es que la Junta «tiene que modificar el decreto con el consenso del sector, realizar este informe de zonas saturadas y aprobar la PNL, que no se aprobó para no incrementar el número de inspectores».