Inicio inminente de las obras del último tramo de la variante de Loja

Fuentes de ADIF confirman que el acta de replanteo que da comienzo a los trabajos se espera que esté firmado antes de terminar diciembre

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:25

El arranque de los trabajos de construcción del último tramo de la variante de Loja es cuestión de días. Fuentes de ADIF confirman a IDEAL ... que el acta de replanteo, un trámite que sirve de comienzo oficial de las obras, se espera que se lleve a cabo antes de que termine el mes. Con este paso, todas las fases pendientes de la infraestructura, que es vital para el futuro ferroviario de la provincia, estarán en marcha.

