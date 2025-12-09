Inicio inminente de las obras del último tramo de la variante de Loja

El arranque de los trabajos de construcción del último tramo de la variante de Loja es cuestión de días. Fuentes de ADIF confirman a IDEAL ... que el acta de replanteo, un trámite que sirve de comienzo oficial de las obras, se espera que se lleve a cabo antes de que termine el mes. Con este paso, todas las fases pendientes de la infraestructura, que es vital para el futuro ferroviario de la provincia, estarán en marcha.

La variante de Loja es uno de los proyectos más esperados por los granadinos. La infraestructura tiene por objeto evitar que los trenes que conectan la capital nazarí con el exterior a través de Antequera no sigan atravesando Loja, sino que rodeen el municipio para reducir el tiempo de paso. Hasta ahora, los AVE hacen el recorrido por una plataforma que, en algunos de sus puntos, sigue el mismo itinerario que en el siglo XIX, lo que obliga a los convoyes a bajar la velocidad.

El nuevo empalme, que conecta Huétor Tájar con Riofrío rodeando Loja por el sur, implicará el traslado de la estación fuera del municipio y facilitará que los trenes hagan el tramo sin tener que bajar de los 200 kilómetros por hora.

En la actualidad, solo uno de los cuatro tramos en que se divide la infraestructura está terminado. Es el viaducto que supera las vías en servicios en las cercanías de Riofrío. Otros dos, el que rodea esta última localidad y el que circula en paralelo a la A92 están ya en obras. El último, el que pasa junto a Salar, es aquel cuyos trabajos son inminentes.

36 meses

Denominado 'Valle del Genil', el tramo conecta un punto intermedio entre Salar y Loja con la vía en servicio en Huétor Tájar en un recorrido de 7,9 kilómetros de gran complejidad técnica. La línea deja a un lado la localidad salareña, cuyos accesos supera mediante un viaducto de casi 700 metros. Más adelante alcanza el Cerro Limones, que atraviesa con un túnel de 1.295 metros.

Posteriormente, las vías 'vuelan' sobre la autovía y se internan en el valle del Genil gracias a un nuevo viaducto de 794 metros. Desde ahí hasta Huétor Tájar, la línea continúan dejando los cerros la localidad panciverde a la derecha.

Los trabajos, que se esperaban adjudicar antes, se vieron afectados por la aparición de restos de época romana durante los sondeos arqueológicos realizados junto a uno de los pilares del futuro viaducto de Salar. Después de que ADIF modificara el proyecto, el contrato fue licitado el 15 de abril pasado, un concurso al que se presentaron 9 empresas. Finalmente, el 8 de octubre, el Ministerio de Transportes anunció la adjudicación de las obras por un importe de 283 millones de euros.

Las obras, de acuerdo al expediente hecho público en la Plataforma de Contratación del Estado, tendrán un periodo de ejecución de 36 meses, por lo que no se espera que estén concluidas antes del final de 2028.