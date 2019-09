Tráfico denso, pero sin incidencias en la vuelta al cole en Granada

«Mi hija apenas ha dormido de los nervios. Ha mirado mil veces la cartera para ver si le faltaba algo y me ha preguntado mil y una veces si coincidiría este año con el resto de sus compañeros». La que habla es la madre de Carmen, alumna de Primaria del colegio Regina Mundi de ls capital. Pero estas palabras podrían ponerse en la boca de la mayoría de los alumnos de Primaria e Infantil que este miércoles regresan a las aulas que dejaron con la llegada de las vacaciones.

Galería. La circulación ha sido normal en el primer día de clase / RAMÓN L. PÉREZ / JAVIER MARTÍN

Minutos antes de las nueve de la mañana, la puerta de este centro granadino ya estaba repleto de padres y niños a la espera de que fuera su turno de volver a sus aulas. «Hoy no entran todos a la misma vez, sino que lo hacen de forma escalonada para que no sea tanto lío. Y el horario no es en todos los colegios igual, hay otros centros donde entran más tarde hoy», explica Gabriela junto a la mirada atenta de sus hijas, que aseguran estar deseosas de volver «para volver a ver a mis amigos». «La verdad es que estaban ya aburridos. Han sido muchos meses de vacaciones y ellas tambien necesitaban volver y ver a sus amigos», dice la madre Alba. «Yo tenía muchas ganas de volver. Tenía los nervios en la barriga, pero quería venir porque me gusta mucho el colegio», explica Lucía, alumna de tercero de Primaria.

El Ayuntamiento de Granada activará desde hoy el protocolo de seguridad con el que pretende controlar el tráfico durante el curso escolar en 43 colegios de la capital nazarí

Con la 'vuelta al cole' regresa también una estampa habitual en los alrededores de todos los colegios: los coches en doble fila y el tráfico denso. Una situación que se ha repetido hoy, aunque con menor incidencia de lo habitual debido a esta entrada escalonada de los niños y al dispositivo especial llevado a cabo por la Policia Local. Tal y como han explicado desde la Policia Local a este periódico, la vuelta a las clases no ha dados grandes incidencias en cuanto a movilidad en la capital. La más destacada ha sido el pequeño atasco que se ha producido en el Realejo, en concreto, en el acceso al colegio Santo Domingo.

Los escolares de Motril también han regresado este martes a clase. / JAVIER MARTÍN

Por su parte, la circulación en el eje de Severo Ochoa, uno de los más conflictivos en cuanto al tráfico, ha sido fluida durante la jornada.

21 calles controladas

El Ayuntamiento de Granada activará desde hoy el protocolo de seguridad con el que pretende controlar el tráfico durante el curso escolar. De ese modo, los agentes garantizarán los accesos y salidas en 43 colegios de la capital nazarí.

Según explicó ayer , el dispositivo tendrá dos fases. La primera, que abarca desde el 10 al 20 de septiembre, coincidirá con el inicio de curso para los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. La segunda, de carácter regular, se activará el día 21 y continuará hasta el final de las clases.