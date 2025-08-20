La iniciativa 'HumanizaON' del Clínico San Cecilio para la difusión de buenas prácticas cumple un año La campaña, impulsada por la Comisión de Humanización, da a conocer mensualmente proyectos centrados en mejorar la experiencia de pacientes y familiares

Ideal Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:13 Comenta Compartir

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio celebra este verano el primer aniversario de la campaña 'HumanizaON', una iniciativa de difusión que da visibilidad a las buenas prácticas en materia de humanización implantadas en este centro.

Desde su lanzamiento en junio de 2024, la campaña ha compartido una docena de vídeos que muestran cómo se materializa la atención centrada en las personas en distintos espacios y situaciones del hospital. Hasta el momento los vídeos han registrado un total de 61.984 visualizaciones y más de 1.800 interacciones en los distintos perfiles en redes sociales del hospital.

A través de los canales corporativos y de las redes sociales del hospital (@clinicodegranada), el último miércoles de cada mes se publica un nuevo vídeo relacionado con una de las cuatro áreas del Plan de Humanización de la Consejería de Salud y Consumo: estructural, organizacional, asistencial o relacional. Esta periodicidad ha permitido establecer una línea continua de comunicación que conecta los valores del hospital con su actividad cotidiana.

En su primer año la campaña ha mostrado ejemplos muy diversos, como la creación de salas específicas de duelo o lactancia, el control del dolor en Pediatría, la atención al duelo perinatal o la promoción de la donación de sangre. En este enlace se puede encontrar un vídeo resumen del primer año de funcionamiento de 'HumanizaON'.

También se han difundido iniciativas que humanizan la estancia hospitalaria desde lo emocional y relacional, como la celebración de cumpleaños con pacientes que están ingresados, las actividades artísticas y musicales en UCI o Salud Mental, y la colaboración con entidades como Fundación Theodora o Fundación Pequeño Deseo que realizan una importante labor con los niños.

Otros vídeos han visibilizado proyectos innovadores como el protocolo de acceso al hospital para los perros de alerta médica desarrollado por Medicina Preventiva y Salud Pública. Asimismo, está previsto dar a conocer los próximos meses iniciativas muy interesantes como los paseos terapéuticos que se desarrollan en la UCI.

La presidenta de la Comisión de Humanización, Carmen Alba, destaca que «todas estas prácticas comparten un enfoque transversal que pone en el centro el bienestar emocional del paciente y su familia, la atención digna y la importancia de estar cerca de las personas que están atravesando momentos delicados» y subraya que «son posibles gracias a la implicación y al compromiso de los profesionales del Clínico con la humanización».

Comisión de Humanización

Este órgano del Clínico San Cecilio es el responsable del impulso de esta campaña en el marco del II Plan de Humanización del Hospital que está actualmente en ejecución. Se trata de un plan con un horizonte de cuatro años, que se articula con grupos de trabajo formados por profesionales de distintas categorías y áreas además de contar con representación ciudadana a través de la plataforma de asociaciones de pacientes.

Temas

Hospital Clínico San Cecilio