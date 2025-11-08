Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos
E. P.
Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:43
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos acerca de una persona herida por un disparo en la cabeza, que se encuentra ... ingresada en Granada capital, según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press.
Al respecto, fuentes de la Benemérita ha informado que la víctima se trata de un hombre que se encontraba herido tras recibir un disparo en la zona de la cabeza. A consecuencia de la gravedad del impacto, el herido permanece ingresado en un hospital de la capital granadina para controlar su estado de salud.
En estos momentos, la policía judicial de la Guardia Civil ha iniciado una investigación para averiguar las causas que rodean al suceso ya que se desconocen más datos.
