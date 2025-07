«A los ingenieros de datos los necesitamos para ayer»

El nuevo título en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que ofertaba la UGR para este curso no solo había generado expectación entre los estudiantes - ... 168 alumnos lo habían elegido como primera opción y 70 hubieran podido cursarlo- sino también entre las empresas tecnológicas, que contaban con la nueva titulación para formar el talento que tanto demandan. La decepción ha sido tremenda. La patronal Círculo Tecnológico y algunas de las principales empresas del sector en Granada cuentan sus dificultades para encontrar talento y el revés que supone la pérdida del grado para este año.

Marcelo Vázquez Presidente de Círculo Tecnológico «Se mina la capacidad de competir de Granada»

Para la patronal granadina de las empresas del sector, Círculo Tecnológico, que la UGR no esté impartiendo ya este curso el grado de Ciencia de Datos e IA es una oportunidad perdida que no alcanzan a entender. «Siempre igual, me sigue sorprendiendo que se siga minando a Granada en su capacidad de competir», suspira el presidente de Círculo, Marcelo Vázquez, entre el hartazgo y la indignación. Y es que tiene claro que «este tipo de decisiones son las que hacen que una empresa que esté pensando venir a Granada se vaya a Sevilla que es donde van a tener el talento y el grado». «Los mayores referentes en investigación de la IA están en la UGR y no se entiende cómo la Junta permite que esta agencia, me da igual quiénes sean, nos sitúe por detrás, cuando se desde el Gobierno andaluz se llenan la boca de su apuesta por la IA en Granada», concluye.

Eduardo Haro Nazaríes Intelligenia «No se entiende, hay una voluntad de frenar el avance de Granada»

«En shock». Así se quedó el CEO de Nazaríes Intelligenia, Eduardo Haro, al conocer que la UGR no iba a poder impartir el anhelado grado de Ciencia de Datos e IA. La tecnológica, pyme del año en Granada, inmersa en un fuerte proceso de expansión nacional e internacional realiza unas treinta contrataciones anuales y sufre en propias carnes las dificultades para fichar talento. «Estamos siempre trayendo gente de fuera y buscando talento de Granada para que retorne», esgrime Haro.

El CEO de la compañía no oculta su malestar ante la resolución de la ACCUA (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía), que califica de «un palo más en la rueda del desarrollo de la región». «Además es reincidente una acción de estas características, ya que el año pasado sucedió los mismo con lo solicitado para la Telecomunicaciones, sin duda entendemos que existe una voluntad clara de frenar el avance de Granada y su posicionamiento en ámbitos tan relevantes como la IA y las tecnologías en general», lamenta.

«Las argumentaciones que ha dado ACCUA para rechazar el grado no están fundamentadas y son vagas, lo más importante es que dejan a 1.121 solicitantes sin su primera y segunda opción. Entendemos que existe una voluntad clara de ACCUA de frenar el avance de la región en dichas materias, afectando negativamente a todo el sector tecnológico de la provincia que se nutre de dicho talento», sentencia.

Cristina Caamiña Cabo T-Systems «El momento exige un nivel de seniors que no tenemos»

La multinacional T-Systems, la división de servicios de digitalización para empresas y administración pública del Grupo Deutsche Telekom, aterrizó en Granada en el año 2016 con apenas sesenta empleados y no ha parado de crecer. Hace apenas unas celebraba el hito del empleado número 1.000 en sus centros de competencia nacionales, el más importante de ellos ubicado en el Parque de Tecnológico de la Salud.

Pero es que la expectativa es ir a más y, según explica la vicepresidenta de los centros de valor de T-Systems Iberia, Cristina Caamiña, este año prevén crecer un 20% más en competencias futuras con el despliegue de la inteligencia artificial en sectores verticales de actividad, como pueden ser salud y la administración pública. «Las empresas tecnológicas necesitamos que se acompasen nuestras necesidades con agilidad en favor siempre del dar respuesta a las demandas de la ciudadanía», subraya Caamiña.

En España, el sector tecnológico mantiene más de 120.000 vacantes sin cubrir, lo que refleja la brecha entre la oferta y la demanda de perfiles tecnológicos. «En los últimos años, la aparición de tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud computing y la ciberseguridad ha disparado la demanda de perfiles especializados. Esta necesidad no se limita a las empresas del sector, sino que también abarca a compañías de todos los ámbitos, que deben adaptarse a una digitalización acelerada», esgrime la directiva, que pone el foco en que este no un problema de las tecnológicas sino una necesidad de país.

Teniendo en cuenta esta demanda de talento, la pérdida de cualquier grado universitario es una mala noticia y este caso en la UGR ha dolido especialmente por inesperado. «Nos pone un freno que no entendemos, estamos confundidos porque no vemos los motivos claros», esgrime la directiva de T-Systems que remarca la gran apuesta que ha hecho la compañía por Granada como centro de competencia en IA y la importancia clave de la generación de talento en el ecosistema innovador de la UGR. La empresa mantiene de hecho una fuerte alianza con la UGR, donde impulsa programas de formación en el marco de la Cátedra Innovación Digital T-Systems-UGR. «Desde T-Systems seguiremos colaborando con las universidades y las administraciones públicas para favorecer el camino de los estudiantes hacia la vida laboral», subraya.

Pero además realiza una gran inversión en programas para que sus profesionales tengan una capacitación de excelencia. «La velocidad y el momento disruptivo que vivimos exigen al sector un nivel de profesionales seniors que no tenemos. A los ingenieros de Data los necesitamos para ayer», asume la directiva de T-Systems.

Antonio Guerrero Ruiz Trevenque Group «Es muy complejo formar científicos de datos fuera del entorno universitario»

Con más de 200 profesionales altamente cualificados y un volumen de negocio de 16 millones de euros, la granadina Trevenque Group es otro de los referente andaluces en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas, con especial foco en cloud computing, inteligencia artificial y digitalización de procesos empresariales y administrativos.

La compañía necesita fichar entre 20 y 25 nuevos profesionales al año y hay perfiles específicos de IA que sufren especialmente para encontrar. «Especialmente en el campo de la IA tenemos gran escasez general de expertos por el crecimiento exponencial que está viviendo. Necesitamos más de los que cada año salen de las Universidades», señala el director de Tecnología y Seguridad de Trevenque Group, Antonio Guerrero.

Y mientras en otros campos las empresas pueden tirar de inversión en formaciones internas, másters y experiencia, pero en el caso de los científicos de datos e IA es mucho más complejo. «Es una formación muy académica, son científicos, capacitar a alguien fuera del entorno universitario en este campo es muy difícil», concluye.

Laura Huertas Galdón Software «Es un freno innecesario en un momento crucial»

También con sorpresa y preocupación ha recibido en Galdón Software, la pionera de las tecnológicas locales, la pérdida del grado que iba a impartir la UGR este año. Su gerente, Laura Huertas, egresada de la UGR, es el mejor ejemplo del talentazo que sale de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de Granada.

«Hemos vivido con sorpresa y preocupación la noticia del rechazo por parte de ACCUA al nuevo Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Desde nuestro punto de vista como empresa tecnológica, esta decisión supone un freno innecesario en un momento crucial. La Inteligencia Artificial es una de las áreas con mayor potencial transformador tanto en la optimización de procesos empresariales como en el desarrollo de nuevos productos y servicios de alto valor añadido. No disponer de este grado limita el acceso de nuestros jóvenes a una formación de vanguardia y puede obligarles a trasladarse fuera de Granada para cursarla, con la consiguiente fuga de talento», valora Huertas.

En Galdón Software trabajan cada día para incorporar la IA en sus productos y servicios y demandan profesionales con formación sólida y actualizada. «La Universidad de Granada tiene un prestigio consolidado en este ámbito, con grupos de investigación líderes y una comunidad académica reconocida internacionalmente. Por ello, decisiones como esta, además de ir en contra del impulso que la propia Junta de Andalucía está dando a Granada como polo de inteligencia artificial, generan incertidumbre y desaliento en un sector estratégico para el presente y futuro de nuestra economía», subraya la gerente de Galdón Software.

Antonio Alcántara Gerente del clúster andaluz onTech Innovation «Es una gran pérdida, un año en este sector es una década en otros»

Las escuelas de ingeniería informática y telecomunicaciones son la fábrica estrella del talento que necesitan las tecnológicas, pero los nichos de los que se nutren se han ido diversificando ante la necesidad acuciante. Estas compañías recurren a especialistas de otros grados como matemáticos, físicos y estadísticos y e incluso titulaciones más alejadas, ya que cuentan con una capacidad de reciclar y formar altísima, por las grandes inversiones que realizan, según cuenta el gerente del clúster onTech Innovation. También la FP es una fuente de captación de talento cada vez más importante.

«El desequilibrio entre los egresados universitarios que pueden salir aquí en Granada y la demanda de las empresas es muy importante. Por ello se han ido diversificando perfiles y compensando también con la deslocalización, el teletrabajo está muy implantado en el sector. Tenemos trabajadores en Latinoamérica o toda Europa», esgrime Alcántara.

El experto explica que hay una industria creciente vinculada a todo el ciclo de vida del dato, desde la obtención y captación hasta su almacenamiento, protección, tratamiento... El universo de la analítica avanzada de datos es infinito y los que lo conocen, los más demandados en estos momentos por las empresas.

«Por ello que la UGR no pueda impartir el grado de Ciencia de Datos para este curso es un grandísimo revés. Un año en este sector es una década en otros. El Gobierno y todos los estados europeos se llenan la boca hablando de soberanía tecnológica y de que tenemos que ser autónomos pero esto requiere muchas cosas y una principal es personas capacitadas», concluye.