Un informe de la Abogacía del Estado avala que el legado de Lorca se quede siempre en Granada La cartelería de la exposición sí lleva el logo de Caixabank. : / Ramón L. Pérez El derecho de usufructo termina en 2021 pero el informe jurídico sostiene que la cláusula cuarta introducida en 2007 obliga a dejar los fondos en el centro de La Romanilla, aunque no se cree la nueva fundación QUICO CHIRINO Miércoles, 8 agosto 2018, 00:18

El 29 de junio llegaron a Granada las últimas piezas del legado de Federico García Lorca. El centro de la plaza de la Romanilla se convertía 14 años después –el primer protocolo se firmó el 21 de febrero de 2004– en el referente de la obra del poeta de Fuente Vaqueros. «Si alguien quiere estudiar en profundidad a Federico García Lorca tendrá que recurrir inevitablemente al centro», declaró este lunes el consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez.

Sin embargo, el centro no ha logrado eludir la polémica, a pesar de que todas las administraciones –incluido el Ministerio de Cultura dirigido en aquel momento por el PP– sellaron el 20 de diciembre de 2017 un acuerdo con la Fundación Lorca que permitió liquidar la controvertida encomienda que se hizo para construir el edificio y allanó la llegada de los fondos del poeta.

Uno de los puntos conflictivos es el tiempo por el que el legado está garantizado que permanecerá en Granada. El acuerdo del 20 de diciembre contempla un derecho de usufructo a favor del consorcio por un periodo de tres años a contar desde la llegada de la totalidad del legado del poeta. Es decir, hasta el 29 de junio de 2021. Entre tanto, las entidades que forman el consorcio se comprometen a «promover» un nueva fundación del sector público andaluz con sede en Granada que gestionaría de por vida los fondos.

La Abogacía del Estado ha emitido un informe jurídico –no vinculante– fechado el 31 de julio donde analiza los aspectos más controvertidos. El primer punto clave, según interpreta, es que el acuerdo del 20 de diciembre no anula otras obligaciones asumidas en convenios anteriores; entre ellas la cláusula cuarta del firmado en 2007. «Entendemos vigente el convenio de 2007 (…) singularmente en lo relativo a la obligación de depositar el legado en el centro. La constitución de un derecho real de usufructo como medio de pago de la liquidación de la encomienda no excluye la obligación de depósito del mismo, una vez haya concluido el plazo de duración (tres años)». Y esto afectaría, sostiene la Abogacía del Estado, aunque no se constituyera la nueva fundación.