La industria criminal de la 'maría' en Granada cambia su estructura El cannabis denominación de origen de la provincia atrae a las mafias europeras, que controlan el producto desde la plantación hasta la venta

Pepe Moreno Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 23:37

Es un problema que no ocultan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y tampoco la Fiscalía General. Granada es la gran huerta de la marihuana en Europa. Un tumor que se ha enquistado en la provincia y que ha generado otros como la presencia de armas, vuelcos o secuestros. La distribución de cannabis a Holanda, Alemania o Polonia ha derivado en que mafias de distintos países se asienten en Granada para controlar de primera mano la plantación, tratamiento y transporte de la droga. Todos buscan lo mismo: cannabis con 'denominación' de origen granadina.

Estas mafias que compran y distribuyen la droga se han instalado en Granada para aumentar y vigilar los estándares de calidad del producto. Pero no solo eso. Las bandas criminales se han convertido en el escalafón más importante de esta gran cadena de creación y distribución de droga. Ucranianos, franceses, albaneses u holandeses se han transformado en los productores ejecutivos de la industria de la marihuana en Granada. Invierten en infraestructuras y hasta eligen el tipo de semilla que quieren producir para luego vender a Holanda o Alemania.

La propia Guardia Civil de Granada contaba esta semana cómo ha cambiado la estructura criminal de la 'empresa' de la marihuana. Lo dejaba claro el capitán Miguel Ángel López, jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial Civil de la Comandancia de Granada. «Esta operación la hemos llamado 'Nazarí 64 Falla' porque es como una falla, rompe la estructura contra la que estamos acostumbrados», en referencia a la nueva forma de organización criminal. Algo que ha hecho que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enfrenten a desafíos hasta ahora desconocidos para golpear a este tipo de delincuencia organizada.

El organigrama de las bandas dedicadas al cannabis ha sufrido un cambio de 180 grados. En la base de la pirámide, en el primer escalafón, estarían los cultivadores de marihuana. Aunque es el 'oficio' más preciado, ya que son los que conocen la técnica para sacar una droga de calidad, han pasado de ser los 'trabajadores' de las mafias extranjeras. En la 'Operación Nazarí 64 Falla', los cultivos ocupaban una extensa red por toda la provincia, en la capital, el Área Metropolitana, o la comarca de Guadix. En total, medio centenar de viviendas en 21 municipios dedicadas a producir marihuana que era comprada por franceses de origen árabe y que tenían su lugar de residencia en la Costa del Sol.

En el segundo nivel se encuentran los responsables de la logística de la organización criminal. Son un grupo de personas que recepcionan la marihuana, la envasan al vacío y preparan camiones, furgonetas o turismos con dobles fondos para guardar la droga y que pueda ser transportada fuera de España, aunque también se camufla entre mercancía legal. En este nivel de la organización también estarían las llamadas guarderías. Lugares de almacenaje que tendrían como objetivo esperar el momento de cargar la droga para luego ser transportada a otros países o hacer escala en otros puntos antes de ser sacada del país.

Los jefes

En el escalafón más alto, el tercero, están los jefes de la organización. Considerados los líderes porque son los financiadores de todo, los productores ejecutivos. Se dedican a «coordinar todos los envíos internacionales y a canalizar todos los beneficios obtenidos en la operación». Así lo detalló el coronel Francisco Javier Arteaga Manzano, jefe de la Comandancia de Granada. Los puestos altos de los criminales de la 'maría' ahora también se encargan de dar cobertura legal y soporte logístico al transporte internacional de la droga. En la última operación, por ejemplo, el traslado de la marihuana empaquetada se hacía desde Granada, pero las ramificaciones logísticas llegaban a Valencia.

La nueva forma de operar de los clanes de la marihuana, su internacionalización y profesionalización, ha hecho que la Guardia Civil cambie por completo su manera de actuar. La investigación ahora se extiende mucho más allá de la localización y eliminación de interiores. Se ataca a la estructura principal de las bandas organizadas. Se bloquean cuentas, se intervienen bienes muebles y inmuebles. En cuatro millones de euros estaba valorada toda la red de producción, tratamiento y transporte de marihuana de la última organización desmantelada, lo que hace ver la magnitud del asunto. En esta ocasión se atacó desde la Guardia Civil la «línea de flotación de toda gran organización, que son los beneficios económicos, mediante una compleja investigación patrimonial y de blanqueo de capitales», explica el teniente coronel Javier Rodríguez. Además, se hace un trabajo conjunto y coordinado con los juzgados y la Fiscalía para poder destapar todos los hechos delictivos.

La semana pasada de dio el golpe más profundo a una organización de narcotráfico en Granada. Cayeron 35 personas de todos los escalafones de esta 'empresa' criminal que cambia de estructura.