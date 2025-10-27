Indemnizada con 36.500 euros por torcerse el tobillo al pisar unos cristales en un supermercado La mujer iba empujando el carro cuando se le clavaron en la planta del pie izquierdo, lo que le causó secuelas físicas

Un supermercado de Granada tendrá que indemnizar a una mujer con 36.579 euros por un accidente que sufrió en sus instalaciones en septiembre de 2018, cuando se torció el pie al pisar unos cristales que había en el suelo. Aquello le provocó secuelas físicas y una pérdida de calidad de vida, motivo por el que la juez ha estimado parcialmente la demanda y ha condenado al negocio al pago de esa cantidad, además del interés legal.

Los hechos ocurrieron hace siete años, cuando la mujer, que ha sido defendida en este proceso por el letrado Alberto Salas Martínez, acudió al supermercado. Bajaba por la rampa mecánica, empujando el carro de la compra, cuando pisó unos cristales que había en el suelo y que no habían sido retirados por los trabajadores. Se le clavaron en la planta del pie izquierdo y se dobló el tobillo al tratar de esquivar los restos.

Como consecuencia, la mujer, que en ese momento tenía 43 años, sufrió lesiones que tardaron en curarse un total de 347 día; le generó un daño neuropático «muy intenso». También fue intervenida quirúrgicamente, tal y como consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. La mujer sigue teniendo a día de hoy una cicatriz. Por otro lado, tuvo que dejar de hacer deportes de impacto -practicaba baile y corría-, no podía usar zapatos de tacón, cojeaba y tenía limitada por el dolor la subida de las escaleras. Además, dado que trabaja como limpiadora, también le afectó a su vida laboral en términos de dolor.

