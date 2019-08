El incendio de una vivienda en el Realejo moviliza a Bomberos, sanitarios y Policía Local Lugar del incendio. / IDEAL El inmueble afectado por el fuego está situado en la Cuesta del Caidero V.S.C. GRANADA Lunes, 5 agosto 2019, 11:39

Un incendio en el interior de una vivienda situada en el Realejo ha movilizado a dos camiones del Cuerpo de Bomberos del Parque Sur de Granada. El servicio de emergencias del 112 recibía las alertas de varios vecinos del Barranco de los Lobos a las 10.00 horas de esta mañana.

Al lugar del suceso se han desplazado además del Cuerpo de Bomberos del Parque Sur, efectivos sanitarios y Policía Local, según han informado desde el servicio de emergencias del 112.

No obstante, estas mismas fuentes han confirmado que no hay heridos y que los efectivos sanitarios se han retirado: en principio, la vivienda estaba deshabitada. El Cuerpo de Bomberos no ha informado aún de la extinción del fuego.