Incendio en un túnel del metro de Granada: así será el simulacro.

Incendio en un túnel del metro de Granada: así será el simulacro

La Junta pone a prueba el Plan de Autoprotección del metropolitano en coordinación con fuerzas de seguridad y emergencias

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:48

Un centenar de participantes, entre responsables del metro de Granada, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de ... Obra Pública, fuerzas de seguridad, operativos de emergencias y figurantes voluntarios, intervienen en la madrugada del 6 al 7 de noviembre en el simulacro de un incendio en un cuadro eléctrico del túnel del Metro de Granada al paso de un tren en el que viajan 10 figurantes y que tiene que ser evacuado por la gran cantidad de humo generado.

