Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incendio en el metro de Granada: el simulacro en un túnel con 100 figurantes

Ver 7 fotos
Incendio en el metro de Granada: el simulacro en un túnel con 100 figurantes Ideal

Incendio en el metro de Granada: el simulacro en un túnel con 100 figurantes

La Junta pone a prueba el Plan de Autoprotección del metropolitano en coordinación con fuerzas de seguridad y emergencias

Ideal

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

Un centenar de participantes, entre responsables del Metro de Granada, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de ... Obra Pública, fuerzas de seguridad, operativos de emergencias y figurantes voluntarios, han intervenido en la pasada madrugada en el simulacro de un incendio en un cuadro eléctrico del túnel del Metro de Granada al paso de un tren en el que viajan 10 figurantes y que ha habido que evacuar por la gran cantidad de humo generado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  4. 4 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  5. 5

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  6. 6 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  7. 7 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  8. 8

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  9. 9 Aemet y Meteored avanzan frío invernal y lluvias inesperadas para Granada
  10. 10 La familia del menor apuñalado en Albuñol niega bullying del agresor: «Se llevaban muy bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Incendio en el metro de Granada: el simulacro en un túnel con 100 figurantes