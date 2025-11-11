Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de octubre un total de 8 operaciones ... contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 32 personas y la incoación de cerca de 560 expedientes administrativos sancionadores, así como la aprehensión de una cifra superior a las 7.400 plantas de marihuana, junto con más de 300 gramos de cocaína y más de 1.200 gramos de drogas de diseño. Paralelamente, se han llevado a cabo cerca de 160 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 75% de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.

El control y represión del tráfico de drogas llevado a cabo en la provincia de Granada durante el pasado mes de octubre ha conllevado la realización de 8 operaciones. Han sido de diversa magnitud y se han concretado en el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a distintas barriadas de estas ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compra-venta de estas sustancias o su transporte. El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 75% de las mismas, correspondiéndole a Motril el 25% restante.

El foco, en la capital

En Granada y sus alrededores se ha incautado el 99% de las más de 7.700 plantas de marihuana localizadas durante el décimo mes del año, correspondiéndole otro 1% a Motril. Los agentes de policía también han incautado más de 300 gramos de cocaína, el 77% de la misma hallada en Granada y el otro 23% en Baza, junto con más de 1.200 gramos de sustancias de síntesis, el 97% de la misma fue encontrada en Granada y el 3% restante en Baza. Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa cerca de 560 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 66% de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina, acumulando Motril el 33% restante. En conjunto, han sido detenidas 32 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, el 81% de estas lo fueron en Granada y el 21% restante en Motril.

El delito de defraudación de fluido eléctrico también ha recibido la atención por parte de los agentes policiales, quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía ENDESA han desarrollado cerca de 160 intervenciones, todas en Granada, resultando que el 75% de las viviendas inspeccionadas disponían de una instalación eléctrica fraudulenta.