Una de las plantaciones encontradas en las operaciones antidroga en el mes de octubre en Granada. Ideal

Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Han sido 32 los detenidos por tráfico de drogas durante el pasado mes en relación con estas operaciones

C. L.

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:49

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de octubre un total de 8 operaciones ... contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 32 personas y la incoación de cerca de 560 expedientes administrativos sancionadores, así como la aprehensión de una cifra superior a las 7.400 plantas de marihuana, junto con más de 300 gramos de cocaína y más de 1.200 gramos de drogas de diseño. Paralelamente, se han llevado a cabo cerca de 160 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 75% de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro.

