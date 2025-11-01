La inauguración de la almazara de Conde de Benalúa en Deifontes marca un hito en la historia de la cooperativa

La cooperativa oleícola andaluza Conde de Benalúa ha vivido una jornada histórica con motivo de la inauguración de su nueva almazara en Deifontes, que ... se suma a la ya existente en la sede de Benalúa de las Villas. Todo un logro en sus más de 70 años de trayectoria en la zona de los Montes Orientales para producir aceite de la más alta calidad.

Esta gran cita sirvió además para conmemorar el inicio de la nueva etapa que ha supuesto el cambio de denominación de la cooperativa San Sebastián por la de Conde de Benalúa. Con ello «se ha reforzado la coherencia entre la historia, la marca y la proyección tanto nacional como internacional de la empresa», en palabras del conductor de la gala, David Baños.

El acto estuvo amadrinado por María Teresa Medinilla, Duquesa de San Pedro de Galatino y Condesa de Benalúa, y respaldado a nivel institucional por la delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Lidia Reyes, el alcalde de Deifontes, Francisco Abril Tenorio, y la de Benalúa de las Villas, María Angustias Cámara García.

Con este evento no sólo se inauguró una almazara, sino una nueva etapa que «une tradición y futuro, que apuesta por el territorio, la excelencia y el valor añadido que nace del esfuerzo compartido», aseguró Baños antes de ceder la palabra a Rafael Serrano Valverde. El presidente de la Sociedad Cooperativa Andaluza Conde de Benalúa fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y expresar su agradecimiento a las autoridades, la Duquesa de San Pedro de Galatino y Condesa de Benalúa, el Consejo Rector, los socios y los trabajadores «que son el corazón de esta casa». Con respecto a la nueva instalación señaló que es «una puerta abierta para ofrecer el mejor servicio a todos los agricultores que ya son parte de nuestra familia y recibir a todos los que quieran hacer de ésta su casa. Hemos crecido gracias a vuestra confianza y vuestro trabajo y con la misma ilusión y esfuerzo esperamos seguir creciendo para que esta gran inauguración sea la primera de muchas otras».

Eduardo Valverde Granados, CEO de Conde de Benalúa, comenzó su intervención destacando la relevancia de «uno de esos días que cambian la historia, el presente y, seguramente, el futuro de una empresa como Conde de Benalúa». Tras dedicar palabras de agradecimiento a las autoridades, a Caja Rural, patrocinadores, entidades financieras y la Cámara de Comercio de Granada, entre otros nombres, comenzó dando cifras del sector del aceite de oliva a nivel mundial, nacional y autonómico para reflejar que en Granada «hay muchas almazaras de muy pequeño tamaño» y alertar sobre esta situación. A esto hay que añadir la variabilidad del clima y la volatilidad de precios. «Hoy el olivar super intensivo lucha contra el cultivo tradicional mejorando los costes y la rentabilidad y ahí tenemos que estar presentes con asociaciones que impulsen y defiendan los intereses del olivar tradicional». Esa rentabilidad está determinada por la disponibilidad del agua, la falta de relevo generacional y de mano de obra, «lo que está provocando un aceleración en la modernización, en la mecanización y en el necesario aumento de la dimensión de las explotaciones para ser sostenibles».

Recordó la historia de Conde de Benalúa, que comenzó en 1954 con 24 socios y después de más de 70 años seguimos fieles «a nuestros valores, al servicio, la formación, a la información y a la innovación y, sobre todo, a la libertad». Dirigiéndose a la delegada Carmen Lidia Reyes, dió la enhorabuena a la Junta de Andalucía porque buena parte de lo que está pasando en Conde de Benalúa está unido al Plan Estratégico de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, dirigido por la Agencia Agraria y Pesquera.

Aquella primera cooperativa que nació en Benalúa «hoy produce más de 40 millones de kilos de aceitunas y cuenta con más de 1.400 socios repartidos en 50 términos municipales».

Con respecto a la segunda almazara en Deifontes, realizada en un tiempo récord de menos de tres meses, justificó esta ubicación para «estar más cerca de nuestros socios y poderles dar mejor servicio». No quiso finalizar su discurso sin dedicar unas palabras de reconocimiento a la invitada de honor y a su difunto esposo, «muchas gracias por su cariño y su confianza en la cooperativa y en mi persona». Recordó también, muy emocionado, que «la primera comercial de esta casa fue esta señora».

La delegada de Agricultura, Carmen Lidia Reyes, resaltó que este proyecto representa «una apuesta decidida por el futuro del olivar, por el desarrollo rural y por el compromiso de los agricultores de nuestra provincia». Con esta integración «Benalúa y Deifontes suman esfuerzos en favor de la agricultura moderna, eficiente y comprometida con el territorio». En esa misma línea se pronunció el alcalde de Deifontes, Francisco Abril Tenorio, quien pidió más recursos y que todo cuanto se haga sea en beneficio del agricultor. «Hay que apoyarlos siempre porque este municipio no sería nada sin ellos».

Cerró el acto María Teresa Medinilla, Duquesa de San Pedro de Galatino y Condesa de Benalúa, quien descubrió una placa conmemorativa. «Para mí es una alegría y un placer ser la madrina de la nueva almazara que representa la evolución de una empresa». Calificó la relación que le une desde hace veinte años como familiar, «estoy orgullosa de que se trate al Conde de Benalúa con respeto y cariño. Como madrina les deseo los mayores éxitos en la nueva andadura de estas instalaciones de aceites excepcionales, los mejores de España, que llevan el nombre del Conde de Benalúa. Esto ha sido posible gracias a un gestor que ha trabajado día y noche por ello».