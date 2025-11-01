Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La inauguración de la almazara de Conde de Benalúa en Deifontes marca un hito en la historia de la cooperativa

El acto institucional, amadrinado por la Duquesa de San Pedro de Galatino y Condesa de Benalúa, estuvo respaldo por la delegada de Agricultura, Carmen Lidia Reyes, y los alcalde de Deifontes y Benalúa de las Villas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:00

La cooperativa oleícola andaluza Conde de Benalúa ha vivido una jornada histórica con motivo de la inauguración de su nueva almazara en Deifontes, que ... se suma a la ya existente en la sede de Benalúa de las Villas. Todo un logro en sus más de 70 años de trayectoria en la zona de los Montes Orientales para producir aceite de la más alta calidad.

