Estado en el que quedó la cama tras el incendio Ideal

Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico

La estimación de los daños causados tanto en la habitación como en las zonas comunes del hospital asciende a cerca de 55.000 euros

C. L.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:07

Agentes de la Policía Nacional han imputado a un varón de 60 años como presunto responsable de un delito de incendio con riesgo para la vida o la integridad física de las personas, tras haber prendido el colchón donde dormía sirviéndose de un mechero, hecho este que provocó el desalojo de una sección completa de una planta con 30 pacientes, causando, además, daños estimados en cerca de 55.000 euros.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de agosto sobre las tres de la madrugada, momento en el que una dotación de la Policía Local fue alertada para que se trasladase hasta un centro hospitalario donde, al parecer, se había declarado un incendio.

Una vez en el lugar los agentes pudieron conocer a través del personal de seguridad allí presente que, momentos antes, se había producido un incendio en una de las habitaciones de una sección de la tercera planta del hospital provocando una gran cantidad de humo. Dicho incendio comenzó a ser apagado con extintores por los vigilantes de seguridad, siendo totalmente sofocado por el servicio de bomberos. Como consecuencia de este episodio, una treintena de pacientes tuvieron que ser desalojados de sus habitaciones, debiendo ser reubicados por el personal sanitario en otras partes del hospital debido al fuerte olor y a la gran cantidad de humo todavía presente.

Posteriormente, la dirección del centro hospitalario, teniendo en cuenta los daños producidos tanto en el mobiliario, paredes, suelo y techo de la habitación donde se originó el siniestro, así como los sufridos en las zonas comunes, valoró los mismos en cerca de 55.000 euros.

La investigación policial llevada a cabo por la Policía Nacional ha podido determinar que el origen del incendio estuvo en un colchón, lugar donde se halló un mechero. Las pesquisas han permitido aclarar que este incidente habría sido provocado por la acción humana y no por una causa fortuita. Teniendo en cuenta estas circunstancias, los agentes pudieron imputar la responsabilidad al presunto autor y ocupante de dicho colchón, un paciente de 60 años.

