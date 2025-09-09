Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada

Galena, dirigido por Antonio Martín, se ha convertido en un restaurante perfecto para aquellos que buscan disfrutar de una experiencia gastronómica única y auténtica

IDEAL

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:19

La galena, un mineral del grupo de los sulfuros, destaca por sus impresionantes cristales cúbicos y octaédricos. Sin embargo, no solo es un atractivo geológico; su nombre ha inspirado al Restaurante Galena, un encantador establecimiento ubicado en la calle Melchor Almagro, en el centro de Granada. Este restaurante, dirigido por Antonio Martín, se ha convertido en un destino perfecto para aquellos que buscan disfrutar de una experiencia gastronómica única y auténtica.

Galena ha logrado consolidarse como un refugio mediterráneo donde se enfatiza la idea de disfrutar de la comida sin prisas. Aquí, la propuesta culinaria se basa en elaboraciones frescas y sencillas, con raíces profundamente ancladas en la tradición mediterránea. Cada plato es preparado al momento, garantizando así que los sabores sean auténticos y vibrantes, lo que resulta especialmente atractivo para quienes desean redescubrir el placer de compartir una buena comida.

El ambiente acogedor y tranquilo del restaurante juega un papel crucial en la experiencia del comensal. Está diseñado para ofrecer un espacio íntimo y relajado, donde tanto locales como visitantes pueden sentirse como en casa. El servicio, caracterizado por su cercanía y profesionalidad, añade un toque adicional que complementa perfectamente la propuesta gastronómica.

Galena ofrece un exclusivo menú degustación en tres pases para dos personas de venta única y por tiempo limitado en Oferplan Granada de IDEAL. En la sección de este menú tan especial encontramos los entrantes, destacan las croquetas de puchero, que aportan un sabor tradicional con un toque de modernidad; los tequeños, perfectos para abrir el apetito; y los pan bao, disponibles con costilla y tofu, que representan una fusión de sabores exquisitos. Además, el boniato frito se convierte en un acompañante ideal con su textura crujiente y dulce.

Para complementar estos exquisitos entrantes, el restaurante también propone una selección de acompañantes que incluyen ensaladas frescas, como la César, la ensalada de queso de cabra y la ensalada de ahumados, además de verduras asadas y un delicioso guacamole, que añaden frescura y color a la mesa.

En cuanto a los platos principales, el menú degustación de Galena no decepciona. Su propuesta incluye suculentos huevos rotos con jamón, costilla, gambas y gulas, así como el sabroso flamenquín de presa y la delicada presa ibérica. Para los amantes de la carne, su famosísima entraña, la smoked burger y la vegana resultan irresistibles

