El impacto de la gripe hace recomendable el uso de mascarilla en centros sanitarios de Granada

Desde este lunes 1 de diciembre, el uso de la mascarilla ya es recomendable en los centros sanitarios y residencias de la provincia de Granada. ... Así lo recoge la orden emitida hoy por la Junta de Andalucía, que además planea activar un plan de acción propio para «adelantarnos a la virulencia que se prevé esta temporada», ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en referencia al impacto que está teniendo la gripe.

En este contexto, IDEAL ha consultado el último informe de infecciones respiratorias agudas, que ofrece datos de la semana del 17 al 24 de noviembre. Según el mismo, en Granada, la incidencia de gripe ha crecido un 32,77% en un mes. En Andalucía en general, el aumento de los contagios en ese mismo periodo de tiempo roza el 50%, siendo Cádiz y Jaén las provincias más afectadas por el momento.

Así que el Gobierno andaluz activará un plan de acción propio para proteger «de forma especial» a los más vulnerables. «Los últimos datos registrados reflejan que la positividad para el virus de la gripe ha aumentado con respecto a las dos últimas semanas, alcanzando el 21,6%, aunque Andalucía continúa por debajo del umbral epidémico», ha señalado Antonio Sanz.

El consejero andaluz de Sanidad se ha pronunciado al respecto tras la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que el Ministerio de Sanidad ha incluido un punto informativo sobre recomendaciones para el control de las infecciones esta temporada También ha propuesto un protocolo común para todas las autonomías sobre el uso de la mascarilla. La decisión se tomará el miércoles en la Comisión de Salud.

Posible obligatoriedad

La cuestión, en cualquier caso, es que los granadinos que trabajen como profesionales sanitarios o sean usuarios de los hospitales, centros de salud, residencias de mayores y centros para personas con discapacidad de la provincia, ya sean públicos o privados, deberán tener en cuenta esta recomendación. Además, los equipos directivos podrán «valorar la obligatoriedad en sus planes de contingencia, en conformidad con la situación epidemiológica local».

No obstante, el plan anunciado por Sanz también contempla otras medidas, como el refuerzo de acciones específicas para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los gestos que protegen contra la gripe más allá de usar mascarilla. Incluye la higiene de manos, airear los espacios cerrados y evitar el contacto con otras personas cuando estamos enfermos, sobre todo si son vulnerables.