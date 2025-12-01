Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer con mascarilla en la entrada del Hospital San Cecilio de Granada. Alfredo Aguilar

El impacto de la gripe hace recomendable el uso de mascarilla en centros sanitarios de Granada

El consejero de Sanidad anuncia un plan de acción propio frente a la incidencia, que en la provincia granadina ha crecido casi un 33% en un mes

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:57

Comenta

Desde este lunes 1 de diciembre, el uso de la mascarilla ya es recomendable en los centros sanitarios y residencias de la provincia de Granada. ... Así lo recoge la orden emitida hoy por la Junta de Andalucía, que además planea activar un plan de acción propio para «adelantarnos a la virulencia que se prevé esta temporada», ha anunciado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en referencia al impacto que está teniendo la gripe.

