'Imbatibles' regresa a Granada con Fernando Díaz de la Guardia y cuatro ejemplos de superación Esta experiencia tendrá lugar el 12 de septiembre en el auditorio de Caja Rural Granada a las 20 horas

S. Palacios Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

El periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia regresa al auditorio de Caja Rural Granada el 12 de septiembre con 'Imbatibles', una experiencia en la que se comparten ejemplos de superación de la mano de cuatro invitados: Pedro García Aguado, Desirée Vila, 'El Langui' y la granadina Teresa Moya, única gimnasta ciega de España.

Este proyecto arrancó en Granada hace cerca de un año con Fernando Díaz de la Guardia y el productor Nacho Lagos. De la Guardia sufrió el 6 de enero de 2024 una parálisis facial de origen vírico que le impedía mover los párpados y la boca. «Tenía media cara descolgada. Me encontraba en mi mejor momento de mi carrera profesional y este problema la detuvo», explica el comunicador.

El granadino ha conseguido recuperar su sonrisa, pero continúa sin poder parpadear con el ojo derecho, lo que le obliga a llegar gafas de sol sobre el escenario para protegerse de los focos. En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla conoció a dos mujeres con otras lesiones todavía más graves que las suyas y fueron ellas las que le animaron a contar la situación que estaban viviendo. «Me dijeron que yo tenía el megáfono y que les gustaría que la sociedad normalizara las secuelas que uno puede tener en la cara a raíz de un cáncer, un ictus o un accidente. Ahí pasé de pensar 'por qué a mí' a 'para qué', y así surgió 'Imbatibles'».

Sobre el escenario, De la Guardia comparte las herramientas emocionales que él ha usado para poder vivir en esta situación y entrevista a otras personas con experiencias vitales de superación para que también cuenten las suyas. «No es un cuenta penas», insiste. Algo que corrobora Nacho Lagos: «La gente cuando llega se cree que va a ver una charla terapéutica, pero es un show llevado a la superación. No ves nada que te aburra y puedes llorar, pero no sales triste».

El comunicador lo describe como un acto «muy auténtico, vivo y espontáneo», que cuenta con un monólogo inicial y sorpresas para los protagonistas y el propio público. «Parte del éxito es que se haga en directo y en vivo, sin trampa ni cartón», subraya.

'Imbatibles' recibió en junio el 'Premio de honor al mejor proyecto de superación' de Publifestival Internacional y ya tiene agotadas todas sus entradas, que se vendían por cinco euros, para el acto que tendrá lugar este viernes 12 de septiembre a las 20 horas en el auditorio de Caja Rural Granada. El dinero será destinado a la Asociación Parkinson Granada.

Temas

Granada