Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento del atropelllo del joven en la calle María Goyri.

Momento del atropelllo del joven en la calle María Goyri. María Porcel

Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana

El suceso se produjo en la calle María Goyri pasadas las nueve de la noche de este sábado

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:58

Comenta

Los vecinos de la zona grabaron los momentos posteriores en los que un joven de 17 años resultó atropellado la noche de este sábado en ... el barrio de la Chana. El servicio coordinador de emergencias recibió el aviso poco después de las nueve de la noche. La llamada advertía de un atropello a un menor de edad en la calle María Goyri, a la altura del centro polideportivo del barrio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  2. 2 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  3. 3

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  4. 4

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  5. 5

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  6. 6 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  7. 7 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  8. 8 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  9. 9

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  10. 10 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana