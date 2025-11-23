Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana

Los vecinos de la zona grabaron los momentos posteriores en los que un joven de 17 años resultó atropellado la noche de este sábado en ... el barrio de la Chana. El servicio coordinador de emergencias recibió el aviso poco después de las nueve de la noche. La llamada advertía de un atropello a un menor de edad en la calle María Goyri, a la altura del centro polideportivo del barrio.

MÁS INFORMACIÓN En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana

Se activó a Policía Local de Granada y a los servicios sanitarios. Tras ser estabilizado en el lugar de los hechos, el joven fue trasladado al Hospital de Neurotraumotología de Granada. El grupo de Atestados de la Policía Local de Granada se ha hecho cargo del caso para averiguar las causas.

Según ha podido saber este periódico de fuentes de la Policía Local de Granada, el joven está ingresado en estado grave con un fuerte traumatismo craneoencefálico. Los agentes que atendieron el siniestro han acudido en la mañana de este domingo al hospital a visitar al joven de 17 años.

Tras el atropello, que, al parecer, se produjo a la altura de un paso de peatones, el conductor fue sometido a la prueba de alcoholemia y dio negativo. Las primeras investigaciones apuntan a «un despiste» del conductor en el momento en el que cruzaba el joven, apuntan desde la Policía Local de Granada.