Igualdad asegura que no ha recibido un balance de las afectadas por los fallos en las pulseras

Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que, hasta la fecha, no han recibido formalmente el registro de los casos de víctimas afectadas por las incidencias ... en las pulseras. El Ejecutivo asegura que solicitó estos datos tanto a la Fiscalía como al Consejo General del Poder Judicial.

«Estamos diciendo siempre y en todo momento, porque es que no se puede decir otra cosa,que puede haber fallos en las pulseras porque la tecnología no es infalible», indican. Piden a los órganos judiciales que aporten documentación detallada en relación a las incidencias que se detecten con el fin de acotar si los fallos son generalizados o concretos y limitados a un periodo de tiempo.

Las mismas fuentes destacan que actualmente se desarrolla una auditoría interna y externa «rigurosa» sobre el funcionamiento del servicio Cometa, que gestiona los sistemas localizadores, y una vez se obtengan las conclusiones se harán públicas. En relación a si sancionarán a Vodafone y Securitas por la gestión del servicio, indican que todavía hay margen para penalizar a las empresas si fuera necesario. Ese periodo de actuación expirará cuando finalice el contrato en mayo de 2026. «No se ha cerrado ninguna acción todavía y están todas encima de la mesa», remachan.

El ministerio exigirá en el nuevo contrato para la gestión del servicio que se incorpore al sistema la última tecnología. Por último, en relación a si valorarán los cambios en los protocolos de Cometa que propone la justicia granadina, esas mismas fuentes destacan que «a nivel del ministerio el proceso de mejora es continuo y estamos abiertos a recibir propuestas», siempre y cuando se efectúen por los cauces oficiales» y sean útiles para mejorar «en todo lo que se pueda la protección de las víctimas».

«El objetivo siempre va a ser defender alas mujeres, que funcionen los protocolos. Trabajamos para que Cometa sea cada vez más público. Aunque se va a necesitar la colaboración público o privada porque la tecnología lamentablemente es privada», concluyen.