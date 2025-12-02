Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de la Minsitra de Igualdad, Ana Redondo, en una visita a Granada el pasado mes de noviembre. P. G-T.

Igualdad asegura que no ha recibido un balance de las afectadas por los fallos en las pulseras

Fuentes del ministerio destacan que exigirán la última tecnología para el servicio y valorarán si es necesario sancionar a las empresas cuando finalicen las auditorías

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:25

Comenta

Fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que, hasta la fecha, no han recibido formalmente el registro de los casos de víctimas afectadas por las incidencias ... en las pulseras. El Ejecutivo asegura que solicitó estos datos tanto a la Fiscalía como al Consejo General del Poder Judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  7. 7 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Igualdad asegura que no ha recibido un balance de las afectadas por los fallos en las pulseras

Igualdad asegura que no ha recibido un balance de las afectadas por los fallos en las pulseras