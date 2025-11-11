Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Representantes de empresas tecnológicas con Juanma Moreno, Marifrán Carazo y Jorge Paradela. Pepe Marín
Inauguración del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía

«Igual que nos cambiaron los móviles, la IA nos va a configurar de forma inimaginable»

Empresarios tecnológicos valoran la creación del nuevo Centro de Inteligencia Artificial de Granada desde el que se aterrizarán estos avances

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025

Comenta

El Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía ha llegado a Granada arropado por lo que llaman un ecosistema. Se trata de empresas relacionadas con la ... tecnología que tendrán en el llamado Ania un aliado. En el acto de inauguración de estas instalaciones participaron empresarios relacionados con el sector.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  4. 4 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  5. 5

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Igual que nos cambiaron los móviles, la IA nos va a configurar de forma inimaginable»

«Igual que nos cambiaron los móviles, la IA nos va a configurar de forma inimaginable»