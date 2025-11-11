«Igual que nos cambiaron los móviles, la IA nos va a configurar de forma inimaginable»

El Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía ha llegado a Granada arropado por lo que llaman un ecosistema. Se trata de empresas relacionadas con la ... tecnología que tendrán en el llamado Ania un aliado. En el acto de inauguración de estas instalaciones participaron empresarios relacionados con el sector.

Entre ellos intervino Josep Roig, CEO de Cívica y presidente del Círculo Tecnológico de Granada. Este dijo que la ciudad granadina será epicentro de la IA y que esta es una «tecnología disruptiva» que lo rompe todo. «Igual que nos cambiaron los móviles, la IA nos va a conformar de un modo que no somos capaces de imaginar, estará en todos los procesos de nuestra vida», dijo Roig.

Según indicó Roig, que este centro se ubique en Granada potenciarán esta ciudad con 2.300 empresas relacionadas con el sector tecnológico que dan trabajo a más de 11.000 personas y que generan ya el 7% del PIB de la provincia. «Es crucial que la administración se implique y las empresas consigan tirar del carro. Desde las empresas haremos lo que esté en nuestra mano y pondremos granito de arena. Este centro posicionará posicionará a Granada como referencia internacional de la IA», apuntó este empresario.

Revolución industrial

Javier Pemán, responsable de negocio corporativo de Nvidia manifestó que a través de este centro se podrá aterrizar la IA porque es bueno que se desarrolle en los territorios y que este centro será el lugar idóneo para ello.

David Carmona, director de Tecnología para Incubaciones Estratégicas en Microsoft, apuntó que en esta nueva revolución industrial ganará quien «ponga esa innovación al servicio de las empresas y los ciudadanos». «Nos estamos jugando la prosperidad y no hay mejor momento para pensar cómo podemos liderar eso desde Andalucía». Los tres empresarios tecnológicos se felicitaron por el nuevo centro de IA de Granada.