Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alumnos surfean una 'ola' en tablas de skate. Pepe Marín

El IES Hermenegildo Lanz fortalece su festival tecnológico con talleres de lo más variado

El centro referente de FP celebra durante cuatro días actividades en la que muestra cómo arreglar un coche o colocar el empedrado granadino

Andrea G. Parra

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:29

Comenta

El instituto Politécnico Hermenegildo Lanz de la capital granadina es como un pequeño polígono industrial fusionado con un zoco artesanal donde oficios de muchas ramas ... se estudian en un mismo espacio. En un aula-taller reparan coches y en la de al lado aprenden a colocar el empedrado granadino, que no es una cosa cualquiera. Eso ocurre durante todo el curso, pero esta semana –desde el 28 de octubre a hoy viernes– ha sido especial. Han celebrado la tercera edición del Tecnofest-25.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El IES Hermenegildo Lanz fortalece su festival tecnológico con talleres de lo más variado

El IES Hermenegildo Lanz fortalece su festival tecnológico con talleres de lo más variado