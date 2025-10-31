El IES Hermenegildo Lanz fortalece su festival tecnológico con talleres de lo más variado

El instituto Politécnico Hermenegildo Lanz de la capital granadina es como un pequeño polígono industrial fusionado con un zoco artesanal donde oficios de muchas ramas ... se estudian en un mismo espacio. En un aula-taller reparan coches y en la de al lado aprenden a colocar el empedrado granadino, que no es una cosa cualquiera. Eso ocurre durante todo el curso, pero esta semana –desde el 28 de octubre a hoy viernes– ha sido especial. Han celebrado la tercera edición del Tecnofest-25.

Los alumnos de los diferentes cursos han podido asistir a toda suerte de talleres. Ayer uno de los más curiosos era el de la exhibición del empedrado granadino. Las piedras no se colocan de una forma aleatoria ni tampoco son elegidas al azar. En el módulo de construcción enseñan y estudian geometría, la historia de estas construcciones y demás. «Planteamos talleres que pretenden mezclar lo técnico con lo artístico, seña de identidad de nuestro centro como el de empedrado granadino impartido por el profesor del ciclo de Construcción Manuel Porras, en el que el alumnado ha aprendido a realizar esta técnica de pavimentación tradicional de nuestra ciudad», explicaba el director del instituto Hermenegildo Lanz, Miguel López Armenteros.

El ciclo de actividades técnicas, culturales y de emprendimiento de esta semana ha dejado imágenes de lo más gráficas. Ha habido mucho interés por parte de los estudiantes. Y, este jueves también del secretario general de FP de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Florentino Santos Porras, que junto al jefe de servicio de la Delegación Provincial, Rafael Campaña Jiménez, visitaron el instituto y el festival y mostaron su apoyo.

Como en todo festival, el alumnado ha dispuesto estos días de una pulsera identificativa que le permite acceder a los talleres en los que se haya inscrito. En el programa había 48 talleres (44 de ellos abiertos), sobre temáticas tan diversas como reparación de motocicletas y vehículos, croché, ciberseguridad, trabajos verticales, trucaje de motores, micro y soldadura, cortadora láser, zumba, creación de videojuegos, empedrado granadino o derechos humanos (con Amnistía Internacional).

También, actividades especiales como desfile inaugural, escape room, pasaje del terror 'Halloween Terrorífico', ajedrez, exhibiciones de skate y exposiciones de coches eléctricos e híbridos (proyecto del centro). Y, las del Mago Edmonton, DJ Sander Sweet, DJ Outzero, DJ Lobezno, Eder y Jose, Ales y Fabi Heredia. Y fruit truck y food truck con perritos.