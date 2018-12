Ideas para el futuro de la ciudad de Granada De izquierda a derecha, Francisco Gámiz, Pepe Benítez, Daniel Peralta, Jonatan Ruíz y Saúl Navarro / ALFREDO AGUILAR El evento 'Ideas For Granada' celebra su quinto aniversario con cinco ponencias sobre proyectos para aplicar en los próximos 20 años ROSA SOTO GRANADA Sábado, 22 diciembre 2018, 18:37

Cinco expertos granadinos de diferentes ámbitos científicos participaron ayer en la quinta edición del foro 'Ideas For Granada', que bajo el lema 'Granada en 20 años' presentó cinco proyectos que podrían aplicarse en los próximos años para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar sectores como la biotecnología, la biomedicina y el talento humano.

En esta ocasión, un total de 80 personas acudieron al salón de actos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada para conocer las propuestas de este foro. El doctor en física Francisco Gámiz presentó el grafeno como material alternativo en numerosos ámbitos, como el de la electrónica y la medicina, gracias a su bajo coste y nula contaminación; toda una revolución en los sectores energético y ambiental.

Pepe Benítez, 'speaker' internacional, desgranó la importancia de potenciar los aspectos que hacen a cada persona única para alcanzar las metas propuestas, mientras que el ingeniero informático Daniel Peralta explicó las ventajas de la inteligencia artificial en la medicina personalizada. El investigador Jonatan Ruiz destacó los recursos de Granada para potenciar el ejercicio y la salud y el farmacéutico Saúl Navarro explicó los recientes proyectos en bioimpresión en 3D para combatir el cáncer.

Esta quinta edición puso el foco en iniciativas de distintos ámbitos de aplicación con el objetivo de visibilizar proyectos que podrían estar en marcha con la próxima generación de granadinos. Ideas For Granada surgió en el año 2014 con la intención de visibilizar investigaciones desarrolladas por granadinosFrancisco Gámiz: «El grafeno es el material del futuro; es barato y no contamina» Francisco Gámiz es doctor en física especializado en electrónica. Este granadino de 50 años no ha parado nunca de formarse para mejorar en sus investigaciones y proyectos: seis meses en Estados Unidos, un mes en Austria, otro medio año en Francia. Estos son los viajes más recientes de una larga trayectoria que sigue adelante. Actualmente está inmerso en una investigación sobre los usos y las aplicaciones del grafeno en un futuro no muy lejano. «El grafeno es el material del futuro; es barato, no contamina y puede aplicarse en diferentes sectores», señaló este doctor en física. El grafeno tiene numerosas aplicaciones en múltiples campos como por ejemplo la electrónica, pero también en otros como la medicina, ya que puede utilizarse para hacer mediciones y diagnósticos de enfermedades como el cáncer.Pepe Benítez: «Hay mucho talento desaprovechado por falta de actitud»

Odontólogo especializado en implantología y regeneración ósea guiada, este joven de 31 años es también un 'speaker' internacional, habitual de congresos y conferencias en las que trata temas de su especialidad, pero también de 'coaching' para enseñar a los asistentes a dar lo mejor de sí mismos y diferenciarse de los demás en procesos de selección de personal. Esto último es lo que compartió en el foro de ayer. «Hay mucho talento desaprovechado en Granada por falta de actitud aunque tengan los conocimientos y habilidades de sobra», apuntó Benítez. Este granadino considera que muchos jóvenes con talento «no saben hasta dónde pueden llegar» si no tienen claro qué es lo que quieren conseguir. De ahí que aconsejara definir los pasos a seguir para lograr los objetivos propuestos y llegar a la meta deseada.«La inteligencia artificial permitirá personalizar tratamientos médicos»

Daniel Peralta: «La inteligencia artificial permitirá personalizar tratamientos médicos»

Este granadino de 29 años es doctor en ingeniería informática y en 2016 hizo las maletas para trasladarse a Bélgica. Desde entonces trabaja en la Universidad de Gante y en el Instituto de Biotecnología de Flandes, donde está llevando a cabo el proyecto de inteligencia artificial (IA) que presentó ayer en la quinta edición del foro Ideas For Granada. Su investigación se centra en el desarrollo de la IA para procesar datos de pacientes de forma masiva y poder desarrollar una medicina personalizada según el ADN de cada persona. «La IA permitirá definir diagnósticos y tratamientos médicos personalizados. Se trata de utilizar la información genética de cada individuo para su diagnóstico personalizado con el fin de mejorar su terapia», indicó el doctor Peralta. Con esta investigación espera reducir los casos de tratamientos fallidos.

Jonatan Ruiz: «Granada tiene recursos para ser referente en ejercicio y salud»

La ciudad de Granada es reconocida a nivel internacional por el patrimonio histórico y cultural que representa la Alhambra, pero la capital nazarí tiene potencial para mucho más. Jonatan Ruiz tiene 40 años y es investigador de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada y de Ciencias Médicas por el Instituto Karolinska de Suecia. Ruiz considera que «Granada cuenta con recursos humanos y materiales para ser un centro de referencia en el ámbito del ejercicio y la salud». Todo es cuestión de definir los planes de actuación para impulsar las medidas pertinentes en las que el deporte tenga un espacio mucho más reconocido en la ciudad. Mejorar la actividad física tiene beneficios directos sobre la salud de los ciudadanos. Educar en deporte y salud es bueno a nivel social.

Saúl Navarro: «Trabajamos en la bioimpresión de pieles y cartílagos en 3D»

Tiene 28 años y Saúl Navarro está completamente inmerso en dos líneas de investigación biomédica para el tratamiento del cáncer de páncreas en el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada después de haber pasado cuatro meses en Italia como parte de su tesis predoctoral. Por un lado, está trabajando en proyectos de medicina regenerativa y diagnosis del cáncer. «En este sentido trabajamos en la bioimpresión de pieles y cartílagos en 3D como parte de la biomedicina reconstructiva», indicó Navarro. Este joven farmacéutico también ha publicado junto a su equipo y con la colaboración de 98 chefs el libro 'Cocina con ciencia contra el cáncer'. Este volumen, además de presentar numerosas recetas, incluye un análisis científico de los alimentos y su eficacia en células madre contra el cáncer.

