IDEAL y Fundación Cajasol organizan un encuentro con los comisarios de la Capitalidad Cultural

Granada se prepara para entregar el 'Big Book' en el que dará a conocer todos los detalles de su candidatura para ser Capital Europea de ... la Cultura en 2031. En la antesala de este paso esencial del proceso, IDEAL y Fundación Cajasol han organizado un encuentro con los comisarios de la Capitalidad Cultural. Un acto en el que se compartirá el balance, los retos y las expectativas de la candidatura de Granada 2031.

El evento, que será retransmitido este jueves en directo en ideal.es a partir de las 11 horas y cuya asistencia será exclusivamente por invitación, contará con la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el director de IDEAL, Quico Chirino; el presidente de la Bolsa de Madrid, David Jiménez-Blanco; la exrectora de la Univerisidad de Granada y catedrática de Fisiología, Pilar Aranda; y el director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero.

Se trata de una cita pensada para el ámbito cultural y creativo, en la que se construirá relato, reputación y alianzas en torno al proyecto de capital cultural.

La iniciativa Capital Europea de la Cultura nació como un proceso de reflexión continua que contribuye a valorar la riqueza, la diversidad y las características comunes de las culturas europeas. Desde 1985 hasta la actualidad, más de 60 ciudades han sido designadas con este reconocimiento, que este 2025 ostentan Chemnitz (Alemania) y Nova Gorica (Eslovenia).

La candidatura de Granada ha conseguido generar un consenso general a través de una comunidad integrada por empresas, administraciones públicas, academia y ciudadanía para generar propuestas innovadoras. Un ecosistema de innovación abierto donde cualquiera puede participar tanto a nivel individual como colectivo para apoyar un proyecto global de toda la provincia en torno a la capital.