IDEAL y Fundación Cajasol organizan un encuentro con los comisarios de la Capitalidad Cultural

El desayuno se podrá seguir en directo a través de ideal.es este jueves a partir de las 11 horas

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Granada se prepara para entregar el 'Big Book' en el que dará a conocer todos los detalles de su candidatura para ser Capital Europea de ... la Cultura en 2031. En la antesala de este paso esencial del proceso, IDEAL y Fundación Cajasol han organizado un encuentro con los comisarios de la Capitalidad Cultural. Un acto en el que se compartirá el balance, los retos y las expectativas de la candidatura de Granada 2031.

