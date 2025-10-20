Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Quico Chirino (iz) firma con ANPE el acuerdo de colaboración. Ideal

IDEAL firma un convenio con ANPE para favorecer la lectura de prensa

Los afiliados del sindicato podrán acceder sin límites a todos los contenidos informativos, de servicios y de ocio de Ideal.es

Ideal

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:23

Comenta

El director de IDEAL, Quico Chirino, ha firmado un acuerdo de colaboración con el sindicato ANPE, presidido por Daniel Muñoz en Granada, para fomentar el consumo de la prensa y la formación de una sociedad crítica.

El convenio contempla una tarifa especial para que los afiliados de ANPE puedan acceder sin límites a todos los contenidos informativos, de servicios y de ocio de Ideal.es. La oferta será distribuida a través del sindicato profesional de docentes de la enseñanza pública.

ANPE, sindicato independiente, es un sindicato profesional, mayoritario en el ámbito de la Enseñanza Pública ha experimentado un fuerte incremento de afiliación e implantación, particularmente en la enseñanza pública (infantil, primaria, secundaria, formación profesional, enseñanzas de régimen especial y universidad) desde su creación en 1978.

