IDEAL firma un convenio con ANPE para favorecer la lectura de prensa

Ideal Lunes, 20 de octubre 2025, 12:23

El director de IDEAL, Quico Chirino, ha firmado un acuerdo de colaboración con el sindicato ANPE, presidido por Daniel Muñoz en Granada, para fomentar el consumo de la prensa y la formación de una sociedad crítica.

El convenio contempla una tarifa especial para que los afiliados de ANPE puedan acceder sin límites a todos los contenidos informativos, de servicios y de ocio de Ideal.es. La oferta será distribuida a través del sindicato profesional de docentes de la enseñanza pública.

ANPE, sindicato independiente, es un sindicato profesional, mayoritario en el ámbito de la Enseñanza Pública ha experimentado un fuerte incremento de afiliación e implantación, particularmente en la enseñanza pública (infantil, primaria, secundaria, formación profesional, enseñanzas de régimen especial y universidad) desde su creación en 1978.