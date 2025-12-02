Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un vuelo de Iberia regional en el aeropuerto de Granada. J. F. B.

Iberia subirá la frecuencia de vuelos entre Granada y Madrid para la temporada de verano

La compañía asegura que ajusta sus conexiones a la demanda

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:31

Ante la situación de déficit de vuelos, Iberia (la compañía que opera la única conexión entre Granada y Madrid) asegura que para establecer las rotaciones ... siempre evalúan la operación «en función de la demanda y la conectividad» y así ajustan la operativa a las necesidades».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

