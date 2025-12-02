Iberia subirá la frecuencia de vuelos entre Granada y Madrid para la temporada de verano

Ante la situación de déficit de vuelos, Iberia (la compañía que opera la única conexión entre Granada y Madrid) asegura que para establecer las rotaciones ... siempre evalúan la operación «en función de la demanda y la conectividad» y así ajustan la operativa a las necesidades».

Para la temporada de invierno 25-26, desde Iberia ya operan tres frecuencias diarias entre GRX y MAD, con vuelos que salen a primera hora de Granada los lunes y los martes, los días más demandados por el tráfico corporativo, tal y como explican desde esta compañía.

La novedad que plantea la operadora está en que para la próxima temporada, para el verano 26, Iberia va a mantener una operación de hasta tres frecuencias diarias entre Granada y Madrid y va a subir una frecuencia semanal dependiendo del mes, porque en algunos meses de esta temporada alta tendrá dos frecuencias más. También va a mantener dos vuelos que salgan del Federico García-Lorca a primera hora, los lunes y los viernes, en este caso.

Necesidades

Ante este posible incremento de frecuencias, el presidente de la CGE y la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, indicó que quieren plantear un «escenario completo y permanente sobre las necesidades de los empresarios en relación con Madrid y con otros destinos» y que trabajarán para exponer estas necesidades con las compañías.

IDEAL ha preguntado a otras operadoras si sería rentable realizar el vuelo entre Granada y Madrid. Por el momento, Madrid no está en su radar, pero desde Volotea mantienen la puerta abierta a incorporar nuevos destinos. «En Volotea siempre estamos abiertos a explorar nuevas rutas, si creemos que tienen potencial de desarrollo y encajan con nuestro modelo de negocio: conectar pequeñas y medianas ciudades europeas, especialmente en el sur de Europa y desde aeropuertos donde ya operamos», inciden.

Vueling, que opera desde Granada con otras ciudades, señala que el próximo verano de 2026, la compañía incorporará un avión que pernocte en el aeropuerto Federico García-Lorca, que permitirá ofrecer horarios más atractivos sobre todo en la ruta hacia Barcelona, facilitando la conectividad con otros destinos nacionales e internacionales a través del aeropuerto de El Prat, así como la posibilidad de ir y volver en el día, lo que es fundamental para los viajes de negocios.