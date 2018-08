«Nos íbamos a Molvízar y allí celebrábamos las fiestas de Santa Ana todos los veranos»

Para la corredora granadina Carmen Mingorance (Molvízar, 1964), evocar los veranos de su vida es una meta fácil. Rápidamente, los recorre en su mente y los describe de tal modo que sitúa a su interlocutor con ella en su pasado. Los pasaba en su pueblo, Molvízar, donde vivió hasta que su familia se mudó a Motril por el trabajo de su padre. El cambio de municipio no modificó los planes vacacionales, que hasta que empezó el instituto pasaban siempre por Molvízar.

«Nos íbamos todos al pueblo, a Molvízar, y allí celebrábamos las fiestas de Santa Ana todos los veranos. Nos quedábamos hasta septiembre, cuando ya nos volvíamos a Motril porque empezaba el colegio», explica esta atleta a la que los años no la han alejado de su pasión: correr. De hecho, sigue entrenando y el próximo mes participará en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Veteranos 2018, que se celebrará en Málaga.

«Todavía mantenemos la casa en Molvízar y mis hermanos siempre van para las fiestas», apunta Mingorance, cuya abuela también tenía un cortijo en el pueblo. Los días eran largos y había tiempo para todo: hacían excursiones por los alrededores, se bañaban en las albercas, sacaban las sillas a la puerta y jugaban «calle arriba, calle a bajo»... En definitiva, fueron, según subraya, unos veranos «estupendos», sin reloj, sin horas, con sus primas, con los suyos. Siendo quinceña, comenzó a correr y aquellos juegos de la infancia dieron paso al deporte. A partir de entonces, los veranos los empezó a pasar en Motril. Comenzó a participar en «alguna carrera que otra en algún municipio» y fue, poco a poco, despegándose de aquellas jornadas estivales 'kilométricas' en su pueblo.

De sus amigos de aquellos años de infancia en Molvízar, recuerda a Ani, Antonia, Elvira, Aleja, Mari Clemen, Manolo, Mario, Dionisio... «Llevo ya sin aparecer por allí cinco o seis años», comenta. Las últimas fiestas de Santa Ana se las ha perdido también porque está preparándose duro para su próxima cita deportiva en la capital malagueña. «Todo el verano estoy entrenando y no he querido ir, porque ir son dos o tres días, ya que mantenemos todavía el cortijo y la casa y me distraigo», se justifica.

Aunque no haya acudido en los últimos años, Mingorance evoca las fiestas de su pueblo con orgullo. «Es un espectáculo, ¡eso es una alegría! Son cuatro o cinco días y se representan los Moros y Cristianos el día de Santiago. Luego, el día de Santa Ana, que es el 26 de julio, sale la procesión por la noche y recorre todo el pueblo. Al día siguiente hay una comida donde nos juntamos todos. Es una convivencia muy bonita», subraya, al tiempo que resalta que esos días se respira, se palpa esa unión que existe en los pueblos. Las amistades se reencuentran y se cuentan sus últimos acontecimientos familiares.

Una forma de vida

Mingorance participó en marzo en el campeonato de Europa y quedó octava. «Yo el atletismo nunca lo he dejado porque es una forma de vida. Empecé muy joven y forma parte ya de mí. Salir a correr para mí es como respirar», confiesa. Su mayor fan era su suegra. «La quería mucho», señala nostálgica, a la vez que indica que su madre es su mayor tesoro.

La granadina aplaude que haya actualmente tanta afición a correr. «A mí me encanta. Antes lo pasaba muy mal, porque había muchísima discriminación y siempre estaban los típicos bromistas... Había muchas desigualdades en el deporte», afirma. Ahora, afortunadamente, las cosas han cambiado mucho, como admite.

Para Mingorance, casada y sin hijos, no hay una estación preferida para correr. Si es invierno, se pone sus mallas y su gorro, y si es verano se coloca su top y sus pantalones cortos. Actualmente, está en paro y confía en volver a entrenar en septiembre a los niños pequeños -de 3 a 6 años- en el Club de Atletismo de La Zubia. No se considera precisamente profeta en su tierra, «si no, no estaría en el paro», manifiesta.

«Correr es parte de mí», indica con vehemencia. Siendo niña le atraía mucho el baloncesto, pero no era muy alta y finalmente se decantó por el atletismo. «Empecé a correr porque también me gustaba», recuerda, al tiempo que rememora los éxitos en sus primeras competiciones. «Te vas animando... y te vas animando», repite.

«Ahora me ha gustado mucho quedar octava en el Campeonato de Europa, porque ya tienes otra edad y otras cosas... y la verdad es que espero en Málaga hacer un buen papel. Cada época tiene su recompensa; no es lo mismo correr con 16 que con cincuenta y tantos», añade, antes de despedirse con un consejo a los amantes del atletismo: «Que no dejen de correr». Ella predica con el ejemplo.