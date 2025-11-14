IAJ y Cetursa renuevan el convenio que permite a usuarios del Carné Joven descuentos en fortait y actividades en Sierra Nevada

El Instituto Andaluz de la Juventud y Cetursa han firmado un convenio de colaboración que permitirá a usuarios del Carné Joven Europeo la práctica del ... esquí durante dos días consecutivos, así como el acceso a otras actividades que se desarrollen en otras épocas del año como el verano, cuando Sierra Nevada oferta una batería de actividades para todos los públicos.

El coordinador del IAJ, José Luis de la Torre, junto al director gerente de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, y la delegada de Inclusión Social, Juventud y Familias, Matilde Ortiz, han presentado las condiciones y características de este acuerdo del que pueden beneficiarse los 27.140 jóvenes granadinos que cuentan con el carné, 305.077 en toda Andalucía.

El primero de los programas incluido en el convenio permite a jóvenes de entre 14 y 30 años la práctica del esquí o el snow durante 2 días consecutivos, de lunes a viernes, por un precio de 97,22 euros, tarifa que además del fortait incluye una bolsa con bocadillo, bebida y botellín de agua, oferta ésta a partir de 25 personas que sean titulares del Carné Joven, emitido por cualquiera de los países adheridos a la Asociación Europea de Carné Joven (EYCA). Será imprescindible realizar la solicitud previa a grupos@cetursa.es, con compra anticipada de todos los servicios con un mínimo de 72 horas de antelación, no admitiéndose cambios. Los forfait son personales e intransferibles, no se puede prestar, ceder o revender en ningún caso o serán retirados, y bloqueados, perdiendo todos los derechos.

El segundo de los programas incluido es para un día de actividades en la nieve por 27,16 euros, incluyendo una recepción e información del Centro Visitantes Dornajo, una visita al jardín Botánico Hoya de Pedraza, otra al museo Etnográfico Fuente Alta; tiques de acceso a remontes, actividades y almuerzo pistas con subida en el Telecabina, dirección a Borreguiles. Allí tendrán lugar una serie de actividades con roscos y trineos.

Además, el convenio de colaboración incluye otra serie de ventajas con la promoción «Patio Joven»: con una tarifa de forfait por día, aplicable de lunes a viernes, ambos inclusive, de entre 50 y 52 euros para jóvenes de 16 a 30 años, o 37,50 y 39 euros para aquellos de 14 a 15 años. El acceso al aparcamiento también tendrá descuentos, con un precio fijo de 17,50 euros, vehículo/día. También se incluye el alquiler de material, que en su gama básica tendrá un coste de 17,50 euros.

Otra de las promociones es la de «Navidad», para fechas concretas cono la del 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, en las que el forfait para jóvenes a partir de 16 años tendrá un coste de 39,00 euros, y para menores o igual a 15 años será de 29,25 euros.

El Carné Joven también dará la posibilidad de beneficiarse de la promoción «Forfait No Consecutivo» que aplicará un descuento del 10% sobre forfait de Libre Uso de 5 días. Existe también el descuento del 10% sobre forfait de Larga Duración para 10, 15 y 20 días, teniendo la característica de que los días sin consumir en la temporada 24-25, podrán acumularse para la próxima al adquirir un nuevo pase de igual o superior duración de la compra realizada esta temporada.

Otra de las promociones incluida en el convenio es la promoción Familiar con descuentos del 10% para los forfait adquiridos como fórmula familiar de días consecutivos, con un mínimo o a partir de 3 días consecutivos y 3 miembros de la misma unidad familiar.

Por último, la promoción «Verano 2026 en Sierra Nevada» que incluye el descuento del 20% sobre pases de días consecutivos, así como para los de larga duración, para el uso de remontes.