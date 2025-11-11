Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
Tras recorrer unos kilómetros, lograron que el conductor detuviese el vehículo y ahí se desató una situación inesperada
Granada
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:48
Circulaba por la autovía A-92 transportando 100 kilos de hachís el pasado martes por la mañana en la provincia de Granada y la Guardia ... Civil de Loja lo detuvo por un supuesto delito de tráfico de drogas. Ahora, este hombre de 30 años ha sido puesto ante el juez, junto a una mujer que se personó en el lugar haciéndose pasar por víctima de un robo, con el objetivo de entretener a los agentes, pidiendo que le auxiliaran, pues según relataba acababa de sufrir un robo.
Evidentemente, los guardia civiles no cayeron, descubrieron que estaba relacionada con el vehículo interceptado y también fue arrestada.
Los hechos ocurrieron cuando los guardias civiles observaron que el conductor de un turismo cometía una infracción al radar, motivo por el que procedieron a dar el alto al vehículo. El conductor, que hizo caso omiso a las señales de alto, emprendió la huida.
Tras recorrer unos kilómetros, lograron que el conductor detuviese el vehículo. Con el apoyo de otras patrullas del Destacamento de Tráfico y de Seguridad Ciudadana y, ante la actitud de nerviosismo que presentaba, procedieron a registrar el vehículo y localizaron, en el interior de cuatro bolsas de deporte 1000 pastillas de hachís con un peso total de 100 kilos.
