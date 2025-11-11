Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La droga intervenida en el coche en la A-92. Ideal

Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes

Tras recorrer unos kilómetros, lograron que el conductor detuviese el vehículo y ahí se desató una situación inesperada

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

Circulaba por la autovía A-92 transportando 100 kilos de hachís el pasado martes por la mañana en la provincia de Granada y la Guardia ... Civil de Loja lo detuvo por un supuesto delito de tráfico de drogas. Ahora, este hombre de 30 años ha sido puesto ante el juez, junto a una mujer que se personó en el lugar haciéndose pasar por víctima de un robo, con el objetivo de entretener a los agentes, pidiendo que le auxiliaran, pues según relataba acababa de sufrir un robo.

