Hurtado: «Los directivos de las grandes empresas también somos humanos y lo demostramos en Twitter» El presidente de Mapfre, Antonio Huertas / RAMÓN L. PÉREZ «Esto es una exigencia social, tenemos que ser honestos con nosotros mismos para ser honestos con los demás», es el mensaje que ha transmitido el presidente de Mapfre ÁNGELA MORÁN GRANADA Viernes, 14 junio 2019, 13:21

«¿Creéis que merece la pena que un directivo de la empresa como Mapfre esté presente en Twitter?». Esa fue la pregunta que Antonio Huertas, presidente de la empresa de seguros, lanzó en su cuenta personal hace unos meses. «Si no quieres obtener una respuesta que no te gusta, no la formules», ha dicho Huertas antes de decir los resultados al auditorio del TAT Granada. «Recibí 1.800 comentarios que venían a decir que un 42% de mi seguidores querían conocerme con defectos y virtudes, como ser humano», ha explicado.

Huertas entró en Mapfre en el año 88 y en el año 98 hizo un viaje a Puerto Rico en el que recuerda cómo para poder enterarse de las noticias 'asaltaban' a los que llegaban en avión, «era la única forma de estar al día», ha dicho el presidente entre risas. También ha contado que el primero contacto con Twitter fue frío. «Yo no quería ser una de esas personas que cuenta toda su vida cada 20 minutos que era la imagen que teníamos de esta red en sus comienzos», ha asegurado Hurtado. Ahora, mira esta red social como algo imprescindible en sus jornadas, por ejemplo, para ojear la actualidad por la mañana.

Mapfre tiene un plantilla de 35.000 empleados distribuidos por 45 países. «Se trata de una realidad muy compleja que tenemos que saber administrar, estamos condicionados a diferentes culturas; lenguas; idiomas; políticas; no podemos ir con una linea de comunicación única», ha asegurado.

En el caso del perfil de empresa, ha sostenido que el público ya les conoce, que ahora tienen que centrarse en ofrecer información relevante para el conocimiento de los usuarios. «Hay que interactuar con los clientes, ellos pueden usar Twitter como una vía de comunicación en la que hacer sus reclamaciones o llamarnos la atención si algo no les gusta, de hecho, nuestros perfiles los hemos tenido que abrir, hemos evolucionado creando rangos o lineas de negocio en cada país y, además, abrimos lineas específicas de atención al cliente en las que hemos atendido más de 10.000 reclamaciones», ha expuesto Hurtado. Mapfre, conforme cuenta su directos, es una empresa comprometida con sociedad en la que los empleados y directivos quieren trasladar a la red los mismos valores éticos que tienen en la vida real, transparencia y compromiso. «No tiene que ser una comunicación forzada, tiene que ser natural para reflejar correctamente el interés que tiene la empresa en ser transparente. Esto es una exigencia social, tenemos que ser honestos con nosotros mismos para ser honestos con los demás», es el mensaje que ha transmitido Hurtado. Contó que en Mapfre, para dar ejemplo, se eliminaron los plásticos en las oficinas hace un año precisamente por un tuit de una persona que que estaba pensando en hacerlo, «no hay que pensarlo, hay que hacerlo», ha dicho Hurtado.

«Antes de venir a Granada pedí por mi cuenta de Twitter llegar, por lo menos, a los 10.000 seguidores. Hoy lo he conseguido, es el mejor regalo que me podéis hacer», ha concluído Antonio Hurtado.