«El humor implica darle la vuelta a las cosas y a veces decir una barbaridad» RAMÓN L. PÉREZ La última ponencia de TATGranada reunió a los tuiteros @ClapforMarta, @yeyodebote, @donarfonzo, @MrInsustancial, @neocolor y @08181 vía Skype JOSÉ IGNACIO CEJUDO Viernes, 14 junio 2019, 20:44

TATGranada ha despedido su séptima edición con una reflexión sobre el humor con varios de los tuiteros españoles más reconocidos por su ingenio. @ClapforMarta (Marta García), @yeyodebote (Sergio Bercial), @donarfonzo (César Díaz), @MrInsustancial (Ángel Ramos), @neoclor (Luis González) y @08181 (Numeritos), quien ha entrado vía Skype. Con la moderación de Mr. Insustancial los ponentes han ido desmenuzando sus razones para estar presentes en Twitter para luego reflexionar sobre la idea de humor, a veces incomprendida, que gobierna la red social.

Como ha reflexionado Mr. Insustancial, todos tienen algo en común: «Nos une que hacemos humor a partir de la vida real». Cansados del lado aburrido de la vida, decidieron abrir una cuenta en Twitter y explotarla para hacer reír a otros, riendo también ellos por el camino. «A mí el '¿qué estás haciendo?' no me llamaba. Me gustan las cuentas que utilizan la plataforma para soltar su ingenio. Ese cambio me hizo retomar Twitter», se ha reafirmado Don Arfonzo, orgulloso con dos latas de Cruzcampo sobre la mesa.

ClapforMarta, por su parte, ha destacado «el humor costumbrista que a partir de una insignificancia crea un tweet genial» y ha revindicado que «hay súper tuiteras pero a veces sólo se habla de hombres». «No concibo Twitter sin que alguien me haga reír, pero antes era más ingenioso porque sólo se ponía un tweet, no se explotaba una noticia hasta el infinito como ahora», ha seguido Don Arfonzo. Para Mr. Insustancial, el humor en Twitter permite «dulcificar la realidad y poner a nuestra clase política en su sitio con la risa».

Ha sido Don Arfonzo quien ha sacado a la palestra las recientes sentencias contra tuiteros. «Antes tuiteabas cualquier brutalidad, siempre dentro de unos márgenes, y al final nos reíamos los que consumíamos Twitter. Ahora los medios de comunicación y los políticos se lo toman como algo serio, y ahí empieza el problema», ha reflexionado, con un humor «muy blanco» como resultado. «Entiendo que para quien entra nuevo en Twitter es difícil de entender, y será lo que le ocurre a la Fiscalía o a los jueces», apostilló Yeyodebote. «Cada vez hay más límites por todos lados, los que te pones y los que te ponen», se ha resignado Neoclor.

«Es que el humor es eso», ha insistido Yeyodebote, «estrujar, darle la vuelta a las cosas y a veces decir una barbaridad para sacar una sonrisa, no para hacer a la gente mejor». «Con que se rían nos vale. Los que sí pretenden eso me quieren decir cómo tengo que usar mi cuenta», ha añadido, indignado. Como los 'falsos indignados' a los que aludió Mr. Insustancial, «quieren demostrar que son mejores», expuso Numeritos. «A veces hasta la gente que hace humor en Twitter se lo toma demasiado en serio», ha concluído Marta García. Te tienes que reír.