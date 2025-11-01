Huevazos y desvió de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada

Noche de Halloween, noche de huevazos. La tradición americana ha ido ganando terreno en Granada y con ella otra tradición mucho menos amable que se ... ha convertido en un problema crónico. La de este 31 de octubre fue otra noche con algunas incidencias protagonizadas por menores de edad en su mayoría.

Lanzamientos de huevos y piedras que obligaron a desviar varias líneas de autobús y que pusieron en alerta a conductores y algún que otro viandante que también recibió un huevazo. La Policía Local registró entre las 21 y las 23 horas hasta once incidencias relacionadas con el lanzamiento de huevos y piedras.

Estas se concentraron en las calles Joaquina Eguaras y Casería de Aguirre, en la zona Norte; en la carretera de Murcia, Haza Grande y Sacromonte, en el distrito Albaicín; y en la calle Andrés Segovia, en el entorno de Fontiveros.

Además, sobre las once de la noche también tuvieron que intervenir agentes de la Policía Local en las calles Patio de Arrayanes, Profesor Luis Molina Gómez y Julio Moreno Dávila tras avisar los conductores de que había contenedores en mitad de la calzada.

Desde el cuerpo policial señalan que, a pesar de todo, no hubo que levantar ningún acta por heridos ni daños materiales de importancia relacionados con estos incidentes.