Huétor Vega arranca sus Fiestas Patronales con 16 días ininterrumpidos de celebraciones

Programa completo

Viernes 1 de Agosto

21:30 h. Pregón de fiestas a cargo de D. Jesús García Fernández

Coronación de miss y míster San Roque 2025, damas e infantes de las fiestas.

Actuación musical y exposición de carocas.

Lugar: Huerta Cercada

Sábado 2 de Agosto

9:00 h. XXXII Torneo internacional de tenis de mesa (2 y 3 de agosto)

Lugar: Pabellón Municipal de Deportes «La Libertad»

21:30 h. Fiesta jóvenes carrozas

Maravillosa noche para recordar otras épocas musicales y disfrutar en buena compañía (Cena opcional 30€. Reservas al teléfono: 958 501 159)

Lugar: Restaurante El Guerra

Domingo 3 de Agosto

8:00 h. Solemne misa

Lugar: Ermita de San Miguel

9:00 h. Desayuno popular

Saborea un magnífico chocolate con churros recién hechos al fresquito de la mañana. Ameniza Charanga Vaso Largo

Lugar: Parque de los Pinos

Lunes 4 de Agosto

18:00 h. XII Torneo de pádel San Roque (hasta el viernes 8)

Lugar: Pabellón Municipal de Deportes «La Libertad»

Inscripciones, teléfono: 689244020

18:30 h. Juegos tradicionales y merienda popular

¡Participa en los juegos de siempre!, pequeños, jóvenes y mayores nos damos cita en la plaza Abdal Malik con familiares y amigos para pasar una entretenida tarde de juegos saboreando nuestra merienda popular.

Lugar: Plaza Abdal-Malik

20:30 h. 5º Encierro de toros familiar, San Roque 2025

Vamos a correr el encierro y demostrar valor en una actividad pensada para compartir niños y adultos. Ven con una camiseta blanca y te daremos la pañoleta para completar tu atuendo en el encierro. Ameniza Charanga Vaso Largo

Salida: Plaza Abdal-Malik

Martes 5 de Agosto

11:00 h. Talleres y manualidades Medio ambientales

Vive esta joven jornada y anima la mañana con actividades y distracciones diversas.

Lugar: Parque de los Pinos

20:00 h. Luz de melón

Prepararemos un dulce farolillo con el melón más sabroso e iluminaremos una tarde divertida, creativa y deliciosa. A continuación, daremos un paseo por el Parque de La Nava alumbrando el recorrido.

Ven con utensilios para decorar tu farol y un recipiente para guardar el melón.

Colabora Avelázquez

Lugar: Parque de la Nava

21:30 h. Verbena luz de melón

Junto a nuestros farolillos disfrutaremos de una entretenida velada al son de la música más divertida con Mc Gregor.

Lugar: Parque de la Nava

Miércoles 6 de Agosto

11:00 h. Ruta del tesoro

Un juego para que los más pequeños demuestren su ingenio y sus habilidades en equipo. Hasta 12 años (grupos de 4 participantes)

Lugar: Parque de la Nava

20:30 h. Juegos sin fronteras

Se espontáneo/a y creativo/a en una competición donde deberás superar divertidos retos con sentido del humor y mucha iniciativa. Vente con el traje de baño.

Lugar: Piscina el Guerra

Jueves 7 de Agosto

19:00 h. Gran circuito y aventura loca en remojo

Disfruta de una tarde acuática para pequeños y mayores en los colchones de agua más fresquitos y entretenidos del verano.

Lugar: Campo de fútbol

(No se permite comida ni picnic en el césped del campo, se puede en los pasillos laterales que rodean el campo de fútbol)

22:00 h. Taller de zumba

Si aún tienes ganas de moverte, ¡no te lo puedes perder! Jorge, nuestro monitor más divertido nos imparte una sesión súper dinámica de zumba nocturno.

Lugar: Campo de fútbol

Viernes 8 de Agosto

11:00 h. Manualia

¡Participa, habrá juegos muy divertidos, concurso de dibujos y mucho más!

Lugar: Plaza Abdal-Malik (del Moro)

20:00 h. Final del Trofeo de Rentoy «San Roque 2025». Entrega de premios y barbacoa para los participantes.

Lugar: Kiosco del parque de La Nava

21:30 h. ¿Quieres sorprenderte observando las estrellas? Vente a Huerta Cercada y disfruta del cielo nocturno a través de un telescopio láser. Un experto nos hablará de nuestro cielo.

Lugar: Huerta Cercada

Sábado 9 de Agosto

9:00 h. V Torneo 3x3 de baloncesto fiestas de San Roque

Inscripciones teléfono: 651 575290 coachmoronbball@gmail.com

Lugar: Pabellón Municipal de Deportes «La Libertad»

12:00 h. Cintas en bici

Lugar: Avda. del Sol (junto a Plaza Constitución)

13:30 h. Cintas en moto

(Imprescindible presentar seguro y documentación en vigor de la moto)

Lugar: Avda. del Sol (junto a Plaza Constitución)

14:00 h. Fiesta del agua en la plaza Abdal Malik.

Disfruta de la fiesta más fresquita y repón fuerzas con la tradicional barbacoa patrocinada por Comisión de Fiestas y La Pequeña Fábrica

Lugar: Plaza Abdal-Malik

22:30 h. Gran guateque ochentero «Happy Flower».

Vente a disfrutar de una animada noche con tus amigos de siempre y la música que más te gusta. La fiesta estará amenizada por un gran Dj ochentero que nos hará bailar los éxitos de «los 80 y 90». Sólo música, copas y buen ambiente. Si vienes caracterizado/a tendrás una sorpresa. Edad recomendada… hasta los 55 años.

Lugar: Terraza de Huerta Cercada

Domingo 10 de Agosto

10:00 h. XII Reunión motera Huétor Vega 2025

Punto de encuentro en el Parque de Los Pinos para inicio de la ruta

Organiza «Moteros de Huétor Vega»

Lugar: Parque de los Pinos.

12:00 h. Salida ruta turística motera

Lugar: Parque de Los Pinos

Lunes 11 de Agosto

19:00 h. Acualandia, actividades acuáticas

No te pierdas esta refrescante aventura en otro de los días más divertidos y refrescantes para tod@s y por supuesto… báñate en nuestra fiesta de la espuma familiar!!.

Baños, juegos de agua y merienda tradicional.

Lugar: Plaza San Miguel Bajo

22:00 h. Gymkana del terror. San Roque 2025

«¿Quien dijo miedooooo?» diversión y competición para demostrar tu habilidad y conocimiento del pueblo. Será una Gymkana repleta de terroríficas sorpresas y enigmas que debéis resolver. Inscripciones en el Ayuntamiento (edad mínima 16 años con autorización, grupos de 6 participantes. Inscripción 5 €).

Punto de encuentro: Pabellón de deportes La Libertad

Martes 12 de Agosto

21:30 h. Fiesta homenaje a nuestros mayores

La propuesta más entrañable en homenaje a nuestros mayores. Elección de miss y míster 3ª edad, mucho baile y diversión con el incombustible Mc´Gregor.

Lugar: Restaurante La Estrella

Miércoles 13 de Agosto

21:00 h. Fiesta infantil

Tarde de magia familiar con la obra «Patomagia y otras historias» para diversión de pequeños y grandes.

Lugar: Recinto Ferial

21:00 h. Día infantil de columpios

Día infantil de columpios ¡¡Todas las atracciones a precios muy especiales!!.

23:00 h. Encendido de la portada de feria

23:30 h. VERBENA en el recinto ferial

Iniciamos la fiesta con la música más cañera de Mc´Gregor y continuaremos disfrutando de la velada con el concierto Folk-Fusión de Ambulancia Irlandesa y la actuación de la Bues Band de Granada.

Lugar: Recinto Ferial

Jueves 14 de Agosto

19:30 h. Cintas a caballo

Lugar: Rambla de las Chinas

20:30 h. Trofeo de Fútbol San Roque

Lugar: Polideportivo Municipal Las Viñas

23:00 h. Verbena en el recinto ferial

Especial velada con el ritmo vertiginoso de la Orquesta Premium y la actuación estelar de la Húngara en la noche más musical.

Lugar: Recinto Ferial

Viernes 15 de Agosto

8:00 h. XIV Salida cicloturista bici-montaña San Roque 2025

Salida: Parada de autobús Puente Monachil. Inscripciones en la plataforma municipal (5 €, plazas limitadas)

9:00 h. Diana floreada

Recorrido: C/Rebites, Avda. de los Colorados, Plaza Abdal-Malik, C/ Granada, Avda. de los Almendros, C/ Sierra Nevada, C/ Real, Plaza de la Iglesia.

11:00 h. Misa en honor a Nuestra Señora del Rosario

Lugar: Iglesia Parroquial de la Encarnación

14:30 h. Paella popular

Disfruta un magnífico día en el Parque de los Pinos amenizado con la música en directo de Mc'Gregor y la actuación del Coro Rociero Virgen del Rosario y la Charanga Vaso Largo.

Lugar: Parque de los Pinos

16:00 h. Concurso de postres

Trae tu postre para participar en nuestro tradicional y dulce concurso. El Jurado será parte de la Comisión de Fiestas.

Lugar: Parque de los Pinos

23:30 h. Gran Verbena en el recinto ferial

La Gran ORQUESTA Play Star nos ofrecerá música y buen ambiente para bailar hasta altas horas de la madrugada!!

Lugar: Recinto Ferial

24:00 h. Castillo de fuegos artificiales en honor a nuestros Patrones

Lugar: Junto al Recinto Ferial

Sábado 16 de Agosto

11:00 h. Misa en honor a Nuestro Patrón San Roque

Lugar: Iglesia Parroquial de la Encarnación

21:00 h. Solemne procesión en Honor a Nuestros Patrones San Roque y la Virgen del Rosario, acompaña la Banda de Música de la Asociación Municipal de Huétor Vega.

Tras la procesión, se procederá al tradicional reparto de las roscas bendecidas de San Roque.

23:00 h. Verbena en el recinto ferial

Diversión asegurada y mucho baile con el concierto del dúo DECAI en la caseta municipal.

24:00 h. Traca fin de fiestas