Huétor Tájar se engalana por sus fiestas patronales

Programa

MIÉRCOLES, 10 de septiembre

20.30 h. Gala de coronación de la Reina y rey con su corte de honor.

Lugar: Casa de la Cultura.

JUEVES, 11 de septiembre

17.00 h. El tren de la feria se encargará de recoger a las personas mayores que deseen acudir a la merienda.

18.00 h. Fiesta de la tercera edad organizada por el Ayuntamiento.

Lugar: Caseta Municipal.

19.00 h. Espectáculo «Ñam Ñam. Un Cuento Para Comérselo» de la Compañía Acuario Teatro.

Lugar: Plaza de la Iglesia.

21.00 h. Pasacalles de la Banda Municipal «Amigos de la música» de Huétor Tájar que anunciará el Castillo de Fuegos Artificiales.

Recorrido: por las calles del Ferial.

21.50 h. Actuación de la Banda Municipal «Amigos de la música» frente al Castillo de Fuegos Artificiales.

Lugar: entrada del Ferial.

22.00 h. Gran castillo de fuegos artificiales. 38º Espectáculo piro-musical que anunciará el inicio de las fiestas en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Lugar: Recinto Ferial.

22.15 h. Pasacalles «Interestelar» de la Compañía Yera Teatro.

Lugar: por las calles del Ferial.

00.00 h. Concierto actuación de Vera GRV.

Lugar: Caseta Municipal. Entrada gratuita.

V IERNES, 12 de septiembre

12.00 h. XXIIII Ofrenda floral y devoto besamano a Nuestra Señora de los Dolores. Apertura de puertas, disparo de cohetes, repique de campanas y rezo del Ángelus.

Lugar: Iglesia Parroquial de Santa Isabel.

12.00 h. XXII Ofrenda floral y devoto besamano a Nuestro Padre Jesús Nazareno: de 12 a 14 h. y de 19 a 21:30 h. Pueden participar todos los fieles y devotos que lo deseen.

Lugar: Iglesia Parroquial de Santa Isabel.

15.30 h. Actividad infantil. Super tobogán acuático

Lugar: Calle Mesón.

15.30 h. Actividad Infantil. Super Prix.

Lugar: Junto al parque Adolfo Suarez

19.00 h. Pasacalles de las Reinas y Rey con su Corte de Honor.

Acompañadas por el Pasacalles «Fantasía» de la Compañía Yera Teatro.

21.00 h. Ofrenda floral de la corporación municipal, acompañada por la reina y rey y su corte de honor.

Lugar: Iglesia Parroquial Santa Isabel.

21.30 h. Clausura de la ofrenda floral por parte del Consiliario, Rvdo. Padre D. Roberto Benavides.

22.00 h. Vamos a la feria. A partir de esta hora y hasta las 4 de la madrugada, habrá un servicio especial del tren.

23.00 h. Concierto: Demarco Flamenco.

Lugar: Caseta Municipal. Entrada gratuita.

00.30h. Actuación de la Orquesta Roma.

Lugar: Caseta Municipal.

SÁBADO, 13 de septiembre

10.00 h. Campeonato de petanca a nivel andaluz.

Lugar: Pistas de Petanca del Parque de la Amistad.

11.00 h. Pasacalles «El Tren Musical» a cargo de la Banda Municipal «Amigos de la Música» de Huétor Tájar en el Tren de la Feria.

12.00 h. Concentración de Carrozas Engalanadas.

Lugar: Plaza de los Bermejales.

12.30 h. Salida de las Carrozas en Cabalgata por las calles: Aristóteles, García Lorca, Redonda, Ancha, Eras Bajas, Dr. García Peinado hasta la Iglesia Parroquial Santa Isabel, donde se les unirá la carreta con el Estandarte de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

13.00 h. Vítores y lanzamiento de cohetes en honor al Patrón de Huétor Tájar, Nuestro Padre Jesús Nazareno, e inicio de la romería.

La Banda Municipal Amigos de la Música y el Coro «Buena Esperanza» de la Asociación Cultural de la Mujer Torremora acompañarán a la carreta.

Lugar: Plaza de Andalucía.

13.00 h. A partir de esta hora y durante toda la jornada el tren de la feria, con paradas en Venta Nueva, el Puente, el Cortijillo, Almacén del Trigo y Casa de la Cultura te llevará hasta el Recinto Ferial (lugar de celebración de la Romería)

14.00 h. Romería Solidaria a beneficio de Caritas.

Lugar: Caseta Municipal (Recinto Ferial)

18.00 h. Feria de día. Animación musical. Actuación de la Charanga Los Apaches.

Lugar: Por las calles y plazas del pueblo.

21.00 h. Vamos a la feria. A partir de esta hora y hasta las 4 de la madrugada, habrá un servicio especial del tren, que llegará hasta el recinto Ferial.

22.00 h. Actuación de la orquesta Dolce Luna.

Lugar: Caseta Municipal.

00.00 h. Concierto Los Inhumanos.

Lugar: Caseta Municipal. Entrada gratuita

01.30h. Actuación de la Orquesta Travesura.

Lugar: Caseta Municipal.

DOMINGO, 14 de septiembre

12.00 h. Vamos a la feria. A partirde esta hora y hasta las 5 de la tarde, habrá un servicio especial del tren, que llegará hasta el recinto ferial.

12.00 h. Feria de día. VII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón «Villa de Huétor Tájar». Con la participación de los 7 mejores cortadores profesionales de jamón de España.

Lugar: Caseta Municipal.

12.00 h. Feria de día. Concurso de tiro con escopetas de aire comprimido masculino.

Lugar: Recinto Ferial.

13.00 h. Concurso tiro de escopetas de aire comprimido femenino para categorías:

Lugar: Recinto Ferial.

13.00 h. Baile. Actuación de la Escuela Municipal de Flamenco de Silvia Lozano de Huétor Tájar.

Lugar: Caseta Municipal.

17.30 h. Feria de día. Tarde de salsa y bachata.

Lugar: Caseta Municipal.

20.00 h. Solemne Misa en Honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores.

La celebración estará cantada por el Coro de la «Buena Esperanza» de la Asociación Cultural de la Mujer «Torremora».

20.00 h. Vamos a la feria. A partir de esta hora y hasta las 3 de la madrugada, habrá un servicio especial del tren, que llegará hasta el recinto ferial.

21.00 h. Salida procesional de la imagen de Nuestro Patrón Jesús Nazareno, acompañada por la Banda Municipal «Amigos de la Música».

21.00 h. Baile. Actuación de la Escuela de Flamenco Soñar y Sentir de Sonia Soriano.

Lugar: Caseta Municipal.

22.00 h. Gran traca al finalizar la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno que anunciará el fin de fiestas.

Lugar: Plaza de Andalucía.

22.00 h. Actuación de Trío Fénix.

Lugar: Caseta Municipal.

23.30h. Actuación de la Orquesta Vintash.

Lugar: Caseta Municipal.

LUNES, 15 de septiembre

Día de Fiesta Local. Día del niño.

20.00 h. Vamos a la feria. A partir de esta hora y hasta las 12 de la noche, habrá un servicio especial del tren, que llegará hasta el recinto ferial.

VIERNES, 26 de septiembre

20.00 h. Inauguración de la Exposición: Espárrago Rock. A contrapelo.