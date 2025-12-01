Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Funeral de los dos jóvenes fallecidos en accidente de tráfico en Huétor Santillán. Blanca Rodríguez

Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico

La casa de la cultura ha acogido la misa y después ha partido hasta el cementerio un multitudinario cortejo fúnebre

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:50

El dolor es un concepto abstracto, pero hay momentos en la vida en los que parece materializarse hasta el punto de poder tocarlo, rozarlo, mirarlo ... a los ojos. En Huétor Santillán, este lunes el dolor era un vecino más. Se apreciaba en los ojos de la gente, en las manos agarradas, en los besos apretados, en los intentos fallidos de consuelo. En el silencio. El pueblo ha despedido de forma multitudinaria a Javier y Ventura, los dos jóvenes de 17 y 21 años respectivamente que fallecieron este domingo en un accidente de tráfico.

