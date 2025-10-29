Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un técnico de laboratorio examina muestras de sangre. D. F. / AP

La huelga de técnicos sanitarios congela quirófanos y pruebas múltiples en Granada desde este jueves

Los paros convocados por el sindicato SIETeSS afectarán al SAS, que los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre funcionará con servicios mínimos de urgencias y oncología

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:14

Comenta

A partir de las 20.00 horas de este jueves, los técnicos sanitarios iniciarán una huelga para reivindicar sus derechos y exigir al Ministerio de ... Sanidad el reconocimiento oficial de su profesión como sanitaria titulada y regulada. Convocada a nivel nacional por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), en la provincia de Granada, tendrá un impacto directo sobre la actividad de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

