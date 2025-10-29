La huelga de técnicos sanitarios congela quirófanos y pruebas múltiples en Granada desde este jueves

A partir de las 20.00 horas de este jueves, los técnicos sanitarios iniciarán una huelga para reivindicar sus derechos y exigir al Ministerio de ... Sanidad el reconocimiento oficial de su profesión como sanitaria titulada y regulada. Convocada a nivel nacional por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), en la provincia de Granada, tendrá un impacto directo sobre la actividad de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Los paros se extenderán a lo largo de los días 30 y 31 de octubre y, tras el fin de semana, se retomarán el lunes, 1 de noviembre, con una gran manifestación en Madrid, finalizando por completo el martes día 2. Durante estas jornadas, quirófanos y pruebas múltiples quedarán congelados. Los centros del SAS funcionarán con servicios mínimos, manteniendo únicamente la atención en urgencias y de casos oncológicos urgentes.

El objetivo de los técnicos superiores sanitarios es hacer un efecto en la sanidad para que se note que son «imprescindibles». «Nosotros nos encargamos de los estudios de anatomía patológica, detectamos los cánceres, practicamos biopsias, hacemos TAC , análisis clínicos, radioterapia... Las listas de espera de quirófanos se reprogramarán. Si no cruzamos la sangre, el cirujano no puede operar», ha trasladado a IDEAL la secretaria de Organización de SIETeSS en Andalucía, María José Sánchez.

Todavía hay que esperar a ver el impacto real de la huelga en la actividad asistencial, pero todo apunta a que los granadinos que durante estos días tengan previsto someterse a alguna de estas pruebas, a menos que sea urgente, tendrán que volver otro día. En el caso de la sangre, por ejemplo, la representante sindical, que es técnico de análisis clínico en el hospital Virgen de las Nieves, apunta a «problemas de conservación» y señala que también tendrán que desecharse otros tipos de muestras.

Remuneración adecuada

Cuando se habla de plan de choque, «nunca» se menciona a los técnicos, según María José Sánchez, que subraya que este es un colectivo «muy grande» y de «muchas» especialidades. «Pero nos han maltratado mucho, por eso reivindicamos que, a nivel salarial, se nos reconozca estar en el grupo B y se nos remunere como corresponde. No lo hemos visto nunca en nuestra nómina. Llevamos más de 50.000 euros perdidos», ha asegurado.

Asimismo, los técnicos superiores sanitarios exigen al Ministerio de Sanidad depender directamente de la dirección médica de los centros sanitarios y no de enfermería. «La norma no está bien regulada», insiste la secretaria de Organización de SIETeSS en Andalucía. En plena negociación del Estatuto Marco, su principal demanda es que en el mismo queden reflejadas todas sus reivindicaciones y que se note en qué espacios tienen que trabajar y evitar así la usurpación de puestos.