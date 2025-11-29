Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Encendido navideño del año pasado en Granada. Blanca Rodríguez

Navidad en Granada

Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos

La ciudad estrena su alumbrado navideño con 2.458.956 puntos de luz, 1,4 millones en el centro y más de un millón en los barrios

IDEAL

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:33

Granada enciende este sábado 29 de noviembre su Navidad a las 20:30 horas en la Plaza del Carmen. La ciudad inaugurará la temporada navideña ... con un espectáculo previo a las 20:00 horas, especialmente diseñado para emocionar a grandes y pequeños, combinando música, magia, tradición y un despliegue visual sin precedentes. Este año, la capital contará con 2.458.956 puntos de luz LED instalados entre el centro y los barrios, reafirmando su apuesta por una iluminación más sostenible, eficiente y ampliamente distribuida por toda la ciudad.

