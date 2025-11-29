Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos

Granada enciende este sábado 29 de noviembre su Navidad a las 20:30 horas en la Plaza del Carmen. La ciudad inaugurará la temporada navideña ... con un espectáculo previo a las 20:00 horas, especialmente diseñado para emocionar a grandes y pequeños, combinando música, magia, tradición y un despliegue visual sin precedentes. Este año, la capital contará con 2.458.956 puntos de luz LED instalados entre el centro y los barrios, reafirmando su apuesta por una iluminación más sostenible, eficiente y ampliamente distribuida por toda la ciudad.

La actuación central estará dirigida por el artista granadino Agustín Barajas, que ofrecerá un montaje que combinará música, baile, magia y teatro visual. El espectáculo comenzará con villancicos y continuará con una coreografía y un relato mediante sombras chinescas que narrará la historia de una niña cuyo mayor sueño es ver nevar en Granada. Durante la narración aparecerán guiños a la candidatura de la Capitalidad Cultural 2031. El momento culminante llegará cuando ese sueño se haga realidad y la plaza comience a nevar gracias a cañones instalados en puntos estratégicos. Tras el espectáculo, la alcaldesa subirá al escenario junto a los niños de la Asociación Inteligencia Límite, quienes pulsarán el botón del encendido para iluminar la ciudad, acompañados de confeti, fuego frío y un gran despliegue de luz y sonido.

La iluminación navideña de este año incorpora importantes renovaciones en calles emblemáticas como Puerta Real, Recogidas, Gran Vía, Carrera de la Virgen, Bib-Rambla, Ángel Ganivet, San Jerónimo o Plaza Nueva, donde destaca un abeto 3D de 16,8 metros. Como cada Navidad, la Plaza del Carmen ofrecerá un espectáculo diario de luces y villancicos con tres pases —19:00, 20:00 y 21:00 horas— y una gran portada decorativa que marcará la entrada al poblado navideño y la zona de columpios, alineada visualmente con la Carrera de la Virgen.

El alumbrado permanecerá encendido hasta el 6 de enero con el siguiente horario: en el centro, de 18:30 a 01:00 horas, ampliándose hasta las 03:00 los viernes, sábados y vísperas de festivo, y hasta las 05:00 en Nochebuena y Nochevieja. En los barrios, las luces funcionarán de 18:30 a 00:00 horas, ampliándose hasta la 01:00 los fines de semana y vísperas, y hasta las 03:00 en las noches del 24 y 31 de diciembre.

Entre las novedades más destacadas de este año, el poblado navideño incorpora elementos únicos y decoraciones inéditas. La portada de 11 metros de ancho y 7 de alto estará ubicada en el Paseo del Salón, justo en la entrada al poblado navideño y a la zona de columpios, actuando como icono visual de la Navidad en Granada. El Paseo del Salón contará además con un sistema de iluminación láser sobre los árboles, creando un ambiente dinámico y envolvente.

A estas novedades se suma una mini noria de 5,5 metros de altura, un circuito de trineos eléctricos tirados por renos para disfrutar en familia, y una gran bola navideña de 4 metros de altura y 3 metros de anchura, que formará parte del recorrido de un pequeño tren navideño de Santa Claus pensado para los más pequeños. Todo este conjunto de atracciones y decoraciones ampliará la oferta navideña de la ciudad y convertirá el Paseo del Salón y el Paseo del Violón en auténticos espacios de magia y diversión para todas las edades.