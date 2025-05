«Hoy me caso en La Chumbera con el amor de mi vida»

José E. Cabrero Granada Viernes, 23 de mayo 2025, 00:47 Comenta Compartir

Carmen Nestares empezó a creer en el destino con seis años, el día en que su madre y su abuela la pusieron –un ratito, al menos– al frente de La Condesa, la mítica tienda de ropa de la calle Ganivet. La niña vendió un pijamita para un bebé recién nacido y ese logro la acompañaría el resto de su vida, desde las aulas de la Universidad de Granada hasta su actual puesto como vicepresidenta de marketing de Amazon Prime USA. La empresaria piensa en el camino recorrido mientras se toma unos segundos para mirar por la terraza del Carmen de la Victoria y deleitarse con la Alhambra en el horizonte. «Granada es mi tierra y cada vez más –sonríe–. No me creo que vaya a casarme con estas vistas».

El miércoles, Nestares presentó en el Hospital Real la nueva Cátedra de Computación e Inteligencia Artificial que Amazon, su empresa, ha impulsado en la UGR. Ella dice, «con orgullo», que le debe mucho a la universidad granadina: una formación que le abrió las puertas del mundo entero, una beca, su primer trabajo... Y Tony, claro. También está Tony. «Este viernes me caso en La Chumbera con el amor de mi vida, el chico que fue mi novio durante la carrera». Una historia que nadie, ni siquiera ellos o el mejor de los algoritmos, pudo predecir.

1995. Carmen era una de las pocas matriculadas en la primera promoción de Administración y Dirección de Empresas de la UGR. Una noche, de tapas por el Realejo, conoció a Tony, un americano que venía a aprender español al Centro de Lenguas Modernas. «Me dio su teléfono y, bueno, yo no le llamé», ríe al recordarlo. Pero como Granada es muy chica, unas semanas más tarde volvieron a cruzarse. «Me dijo que no le había llamado y a mí no se me ocurrió otra cosa que invitarle a la cacería que organizaba mi padre al día siguiente. ¡Y se vino!».

Carmen y Tony se hicieron novios y pasaron toda la carrera juntos. De hecho, Tony decidió no volver a Estados Unidos por ella, así que buscó trabajo aquí y pronto encontró un hueco en una gran empresa de ciberseguridad en Madrid, donde hoy sigue trabajando. Carmen también fue abriéndose paso y, llegado el momento, entendió que no podía perder una oportunidad que surgió precisamente allí, al otro lado del océano, en Seattle. Carmen y Tony se separaron, encontraron otras parejas, formaron familias, tuvieron hijos... y no se volvieron a ver hasta 20 años después.

El reencuentro

Ampliar Carmen Nestares y Tony, con el que se casa hoy, en el Hospital Real. R. I.

«Hace cinco años nos reencontramos. Y nos vamos a casar en Granada, donde todo empezó». Entre medias sucedieron varias cosas. Carmen Nestares recibió la Medalla de Andalucía y ella se prometió «pensar más grande» en su tierra. De manera que cuando su hermana Teresa Nestares, catedrática de la UGR, le dijo que tenía que conocer a Enrique Herrera, una eminencia mundial en inteligencia artificial, la vicepresidenta de Amazon vio una oportunidad clara. Al día siguiente, Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, la invitó a tomar un café y le contó que tenía una visión: levantar un potente hub tecnológico en la ciudad. «Me volví a Seattle con todas las ideas y así empezó a nacer la cátedra... Y también ahí fue cuando le pedí a Marifrán que nos casara en La Chumbera. Y aceptó».

La boda de La Chumbera servirá para celebrar muchas cosas, todas con un nexo en común: Granada. «Granada significa mucho para los dos. Nos vamos a juntar todos los amigos que salíamos durante la carrera, toda la pandilla. Y además, la cátedra es un primer paso... van a venir más cosas, permaneced atentos, que tenemos muchas ideas».

Lo cierto es que la fiesta de este viernes en La Chumbera iba a ser la del 50 cumpleaños de Carmen Nestares. «Pero entonces Tony me pidió matrimonio y la cambiamos por una boda», levanta los hombros y sonríe. Después se irán de viaje de novios a bucear, una de sus pasiones. Otra es leer y, como ella vive en Seattle y él en Madrid, muchas veces Carmen le manda libros por Amazon. «¡Claro! –exclama alegre– A nosotros 5.000 millas ya no nos separan. Además, con los medios que hay hoy es súper fácil sentirnos cerca».

Oficiará la boda la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el vestido y los zapatos... los pidió por Amazon

¿Y el vestido? «Lo he pedido online a The Shop by Shopbob, una de las subsidiarias de Amazon. El traje, los zapatos, todo. Y no le he tenido que arreglar nada», dice divertida. «Pero a mí lo que me gusta es bailar, así que llevo otro traje para cambiarme después de la boda». Justo en ese momento, un tipo alto y rubio que parece sacado de 'Top Gun' entra sonriente por la puerta. «Te presento a Tony». Ambos ríen y bromean y hablan ilusionados de su boda en La Chumbera. «La Alhambra es una buena vista, pero yo tendré las mejores», dice él, guiñando a Carmen.

Carmen Nestares, la nieta de La Condesa, la granadina de Amazon y la Medalla de Andalucía, echa la vista atrás con la mirada perdida en la Alhambra. «Yo creo que en la vida hay una fuerza que no conocemos. Yo creo en el destino. Creo en el destino desde el principio. Y ese destino estaba ahí y se ha cumplido. Llevábamos 20 años sin hablar y de pronto...». De pronto, que vivan los novios.