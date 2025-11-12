El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España

Se trata de uno de los hoteles mejor ubicados en Granada. Se sitúa en Gran Vía, junto a la Catedral, con impresionantes vistas a la ... Alhambra. Un lugar auténtico, en un enclave histórico, donde reencontrarse con esta ciudad milenaria. Un alojamiento que ahora ha sido reconocido por, además de su localización, por ser un referente del lujo.

Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel 5* GL ha sido reconocido en los premios más prestigiosos del sector hotelero, los World Luxury Hotel Awards, uno de los certámenes más prestigiosos del sector hotelero internacional.

Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel 5* GL se erige como un refugio de elegancia atemporal en el corazón de Granada. «Sus habitaciones, diseñadas de forma individual, combinan materiales nobles, texturas cálidas y una cuidada iluminación natural que envuelve cada estancia de calma. Los patios interiores, llenos de luz, y su gastronomía de autor, que reinterpreta los sabores locales con un enfoque creativo, completan una experiencia donde cada detalle invita a detener el tiempo. El hotel cuenta además con una zona wellness dedicada al bienestar y la desconexión, y con salones y espacios íntimos ideales para celebraciones exclusivas», comentan desde la cadena hotelera.

Distintos espacios de este hotel de lujo en Granada. IDEAL

Los World Luxury Hotel Awards, considerados un referente mundial en la industria hotelera, reconocen cada año a los alojamientos que destacan por su excelencia y calidad. En esta edición, Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel 5* GL ha recibido el galardón a Mejor Hotel Boutique de Lujo de España, un premio que celebra la forma única de entender la hospitalidad: cercana, exquisita y profundamente inspirada en el alma de Granada.

Además, ha sido galardonado como Mejor Hotel Histórico de Lujo y Mejor Hotel de Lujo de España, consolidándose como un referente en lujo, historia y diseño. Con vistas privilegiadas a La Alhambra y a la Catedral, sus 38 habitaciones cuidadosamente diseñadas y su propuesta gastronómica de autor combinan a la perfección lujo y tradición, invitando a la desconexión y a descubrir Granada desde una nueva perspectiva.

Estos reconocimientos «ponen en valor la calidad de sus instalaciones y el cuidado diseño de sus espacios, que hacen de Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel 5* GL un lugar donde disfrutar del lujo desde la calma, en un entorno inigualable».