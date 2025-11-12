Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista del hotel de Granada, el más lujoso de España. IDEAL

El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España

Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel 5* GL ha sido galardonado en los premios más prestigiosos del sector hotelero, los World Luxury Hotel Awards

Pepe Moreno

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:42

Se trata de uno de los hoteles mejor ubicados en Granada. Se sitúa en Gran Vía, junto a la Catedral, con impresionantes vistas a la ... Alhambra. Un lugar auténtico, en un enclave histórico, donde reencontrarse con esta ciudad milenaria. Un alojamiento que ahora ha sido reconocido por, además de su localización, por ser un referente del lujo.

