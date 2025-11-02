Un hotel para el alma Alojamiento de lujo y seminario. El Hotel del Duque acoge también a grupos y viajeros que buscan silencio y serenidad en las alturas de Sierra Nevada

Un grupo de la parroquia de las Angustias de Motril a su llegada a la Casa de Espiritualidad

Hay un ascenso hacia la Casa de Espiritualidad de Sierra Nevada. Y no solo es una sensación física. Desde Granada, lo más sensato es llegar hasta El Dornajo, por la carretera que sube a la estación, y desde allí encarar el puerto de Hazallanas. A medida que el camino gana altura, el visitante siente cómo deja atrás el ruido y cómo el aire limpio de la montaña despeja la mente.

Santo Tomás de Aquino escribió que, aunque la razón humana no alcanza a comprender del todo a Dios, puede intuirlo a través de la belleza del mundo. Y es cierto que basta contemplar Sierra Nevada en otoño para rozar lo divino. La mañana aún no se ha templado con los primeros rayos del sol. El camino serpentea entre castaños, encinas y nogales que tiñen el paisaje de amarillos, ocres y rojos. Hay un tapiz de hojas secas y castañas recién caídas. Y allí, donde el silencio se convierte en oración, se alza el antiguo Hotel del Duque hoy Casa de Espiritualidad de Sierra Nevada.

El 15 de julio de 1936 moría en Madrid Julio Quesada Cañaveral, Conde de Benalúa y Duque de San Pedro de Galatino. Unos días antes, había donado a la Archidiócesis de Granada una de sus obras más queridas: el Hotel Sierra Nevada, conocido popularmente como el Hotel del Duque. «Le regalé la jaula y le procuraré el alpiste para los pájaros», dijo al cardenal Agustín Parrado, al entregarle a la Iglesia el hotel.

Pero la historia tenía otros planes. La guerra estalló poco después, el edificio quedó en primera línea de combate y fue saqueado. Hubo que esperar hasta 1949 para que se cumpliera la última voluntad del Duque y aquel hotel, concebido para el descanso y el placer, se transformara por fin en un seminario de verano.

Aun así, la casa aún conserva la huella de sus orígenes. Inaugurado en 1925, el edificio mantiene ese aire aristocrático que acompañó a la nobleza y la alta burguesía cuando subían hasta estos parajes buscando salud, descanso y aire puro. El salón de baile, donde antes sonaban las orquestas y el tintineo de las copas, es hoy un austero salón de actos. Donde hubo mesas de juego, ahora hay una silenciosa capillita. La chimenea sigue encendida en el mismo comedor, y el escudo del benefactor continúa presidiendo discretamente las estancias, como una firma de gratitud.

Los seminaristas siguen viniendo, igual que lo imaginó el Duque, pero el lugar se abre también a quienes buscan un tiempo de retiro o de oración. «Esta casa ofrece un servicio a la Iglesia», explica Moisés Fernández, rector del Seminario Mayor de San Cecilio. Está convencido de que aquí es más fácil encontrar a Dios. «Cuando cae la noche y el cielo se llena de estrellas, lejos de las luces de la ciudad, uno entiende por qué este lugar es un refugio para el alma».

Una hospitalidad divina

Ana Zarco es la gerente de la Casa de Espiritualidad de Sierra Nevada. Tras años trabajando en hoteles de Castellón e Ibiza, sintió en su propia piel que los caminos del Señor son inescrutables. «Trabajar en esta casa es lo mejor que me ha pasado en la vida», confiesa, con una mezcla de serenidad y gratitud.

Estaba a punto de firmar un contrato con una prestigiosa cadena hotelera cuando recibió 'la llamada'. «Me llamó Moisés para ofrecerme este trabajo y sentí que había venido el Señor a visitarme», recuerda, sonriendo. Hoy, mientras ultima los preparativos para acoger a un grupo de treinta personas llegadas desde Motril para una jornada de convivencia, enseña con orgullo una de las habitaciones, luminosa, sobria y limpia. En la estantería, una Biblia espera como un gesto de bienvenida.

«Esta casa ofrece un servicio a la Iglesia» Moisés Fernández Rector del Seminario Mayor de San Cecilio

La casa cuenta con 43 habitaciones, de las cuales 34 son dobles y siete individuales. El alojamiento incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena. Las comidas son caseras; el sonido de la olla exprés rompe el silencio y el aroma de un potaje recién hecho asciende por la escalera, imponiéndose, a estas horas, sobre todo lo demás. Las habitaciones han sido recientemente reformadas. Las antiguas bañeras han dado paso a platos de ducha más cómodos. Todo está pensado más para el descanso que para el lujo. A cambio, se pide una colaboración: 70 euros por una habitación individual, 60 si se comparte. Una contribución necesaria para mantener viva esta casa que la fe ha hecho suya.

El perfil de quienes suelen acudir responde a un mismo deseo: vivir unos días de desconexión, rezar, leer o simplemente parar un poco el ritmo rápido del día a día. «Buscan encontrarse con Dios, dedicar tiempo a la serenidad, a compartir y convivir», explica Moisés. Ana añade que las puertas están abiertas a todos. Propone, incluso, que los colegios organicen convivencias en la naturaleza, con tiendas de campaña, mientras los profesores pueden alojarse en La Casita, la antigua residencia del Duque, hoy adaptada con 16 camas, cuatro baños, un salón con chimenea y una pequeña cocina.

«Buscamos silencio, recogimiento, oración y también comunión entre nosotros» Alberto Serrano Párroco de Nuestra Señora de las Angustias de Motril

Alberto Serrano, párroco de Nuestra Señora de las Angustias de Motril, conoce bien el edificio: lleva acudiendo desde los 18 años, cuando era seminarista. «Aquí uno reflexiona sobre los pasos que va dando, concreta la llamada al sacerdocio, profundiza en la fe, fortalece la vocación», cuenta. «En todos nosotros está grabado el recuerdo de esta casa», añade Moisés.

Este sábado, Serrano ha vuelto acompañado de una treintena de feligreses. «Buscamos silencio, recogimiento, oración y también comunión entre nosotros», explica.

La casa permanece abierta al público en general desde San José hasta la Inmaculada, y las reservas pueden hacerse a través de su página web. «A mí me hablan de ir a Fátima o a Lourdes...», comenta Ana, «pero esta casa es muy sana, muy especial».

Y basta una mañana aquí, bajo el cielo limpio de Sierra Nevada, para darle la razón.

