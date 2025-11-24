Hospital Vithas Granada y AOGRA se unen para mejorar la atención y el acompañamiento a personas ostomizadas

El Hospital Vithas Granada y la Asociación de Ostomizados de Granada (AOGRA) han firmado un convenio de colaboración para ofrecer apoyo integral a las personas ... ostomizadas. El acuerdo tiene por objeto el desarrollo de un programa de voluntariado para el acompañamiento, apoyo y asesoramiento a personas de este colectivo ingresadas en el hospital, así como a sus familiares y cuidadores, para mejorar la calidad asistencial a estas personas.

En el marco de este acuerdo, el próximo 27 de noviembre a las 17:00 se celebrará en el Hospital Vithas Granada un Vithas Aula Salud dirigida a pacientes ostomizados y sus familias. Se trata de una charla informativa con el propósito de resolver dudas, compartir experiencias y ofrecer orientación especializada. El encuentro contará con la participación de Vicente López, presidente de AOGRA, así como de la Dra. Ana García, coordinadora del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Vithas Granada, y el Dr. Alberto Carrillo, también cirujano de este servicio con especialidad en coloproctología.

Durante la sesión se abordarán aspectos clave sobre el cuidado posquirúrgico, la adaptación a la ostomía y los recursos disponibles para mejorar el bienestar físico y emocional de los pacientes. La ostomía es una intervención quirúrgica que consiste en crear una abertura en el abdomen para permitir la salida de desechos corporales cuando el sistema digestivo no puede hacerlo de forma natural. Logra salvar vidas, pero también implica un importante reto físico y emocional para quienes la afrontan.

«Este acuerdo refleja nuestro compromiso con una atención cercana y humana, que va más allá del tratamiento quirúrgico. Queremos acompañar a nuestros pacientes en todo su proceso de adaptación», ha señalado la Dra. Ana García.

Por su parte, Vicente López ha destacado: «La colaboración con Vithas Granada nos permite llegar a más personas y ofrecerles el apoyo que necesitan para recuperar su calidad de vida».

José Luis Salcedo, gerente del Hospital Vithas Granada, ha asegurado que «acuerdos como este refuerzan nuestro compromiso con la calidad asistencial con un enfoque que, en muchos casos va más allá de la práctica clínica y alcanza la parte más emocional, importantísima en personas que afrontan este tipo de procesos».

Con esta iniciativa, Vithas Granada y AOGRA reafirman su compromiso con la salud y el bienestar de las personas ostomizadas, promoviendo la sensibilización y la integración social.

La asistencia a este Vithas Aula Salud es gratuita hasta completar aforo. Se recomienda confirmar asistencia en los mostradores de Admisión del hospital o a través del correo comunicaciongranada@vithas.es

Vithas Aula Salud es una iniciativa desarrollada íntegramente por Vithas para formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial.