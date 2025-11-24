Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hospital Vithas Granada y AOGRA se unen para mejorar la atención y el acompañamiento a personas ostomizadas

Esta alianza busca promover la sensibilización y ofrecer recursos que mejoren la calidad de vida de este colectivo ofreciendo un análisis integral de las necesidades de cada paciente con el hospital

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:51

El Hospital Vithas Granada y la Asociación de Ostomizados de Granada (AOGRA) han firmado un convenio de colaboración para ofrecer apoyo integral a las personas ... ostomizadas. El acuerdo tiene por objeto el desarrollo de un programa de voluntariado para el acompañamiento, apoyo y asesoramiento a personas de este colectivo ingresadas en el hospital, así como a sus familiares y cuidadores, para mejorar la calidad asistencial a estas personas.

