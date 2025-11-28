Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Hospital Virgen de las Nieves celebra el 50 aniversario de su servicio de Otorrinolaringología

El equipo de profesionales atiende a 46.000 pacientes al año y realiza 1.400 procedimientos quirúrgicos al año

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:30

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves celebra este año su 50 aniversario con un encuentro entre profesionales que han desarrollado ... su labor a lo largo de estas décadas y al que ha asistido el delegado de Sanidad y Consumo, Indalecio Sánchez- Montesinos.

