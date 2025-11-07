Homenaje a 34 comercios emblemáticos
Ideal
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:27
La sede de la Cámara de Comercio acogió anoche la primera Gala Emblemáticos del Comercio de Granada, organizada por el Ayuntamiento de la capital, un ... evento que ha nacido con la idea de consolidarse como un reconocimiento e impulso a los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. En su primera edición la gala rindió homenaje a 34 comercios históricos, con más de 40 años de trayectoria en las calles de Granada. La cita contó con la asistencia de la alcaldesa.
