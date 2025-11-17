Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Objetos recuperados por la Policía Nacional Ideal

Un hombre de 37 años roba cien paquetes de mensajería aún por entregar en un trastero de Granada

El presunto autor acumula una veintena de antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza y fue localizado en un local abandonado

C. L.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:47

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a varón de 37 años como presunto responsable de los delitos de robo con fuerza en ... las cosas y robo/hurto uso de vehículo. Los policías del grupo de investigación identificaron a dos de los responsables de los hechos ocurridos en el distrito Centro, donde tres personas entraron hasta en dos ocasiones en un trastero donde el perjudicado guardaba los paquetes para entregar de las empresas de logística y distribución para las que trabajaba. Para el robo, los autores utilizaron una motocicleta sustraída que también ha sido recuperada. El presunto responsable detenido ha pasado a disposición judicial y se trabaja en la localización de uno de sus compinches.

