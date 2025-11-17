Un hombre de 37 años roba cien paquetes de mensajería aún por entregar en un trastero de Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a varón de 37 años como presunto responsable de los delitos de robo con fuerza en ... las cosas y robo/hurto uso de vehículo. Los policías del grupo de investigación identificaron a dos de los responsables de los hechos ocurridos en el distrito Centro, donde tres personas entraron hasta en dos ocasiones en un trastero donde el perjudicado guardaba los paquetes para entregar de las empresas de logística y distribución para las que trabajaba. Para el robo, los autores utilizaron una motocicleta sustraída que también ha sido recuperada. El presunto responsable detenido ha pasado a disposición judicial y se trabaja en la localización de uno de sus compinches.

Los hechos se produjeron de madrugada en un trastero del Distrito Corte de Granada. Personas desconocidas fracturaron su puerta y accedieron al mismo para sustraer hasta cien paquetes de mensajería pendientes de entregar el día siguiente, como así denunció la víctima y perjudicado, un varón de 40 años. Esta persona tuvo además conocimiento por un compañero del sector que en la explanada del Palacio de Congresos aparecieron numerosos paquetes vacíos, compatibles como restos del material sustraído en los hechos.

A raíz de la denuncia, los agentes de Policía Nacional iniciaron las pesquisas para averiguar lo que había ocurrido e intentar identificar a los presuntos responsables. En la investigación se pudo constatar que durante la noche se habían producido dos accesos no permitidos en los trasteros. Los mismos tenían en común a una persona, que sería en futuro detenido. En el primero de ellos accedió a pie con un individuo también identificado, cargando los paquetes robados en sacas y transportándolos en una carretilla. En el segundo lo hizo acompañado de un compinche distinto, utilizando en esa ocasión para el transporte una motocicleta que fue denunciada como sustraída y recuperada horas después.

Cinco días después de los hechos, y con dos de los presuntos responsables identificados (los que accedieron al trastero en la primera ocasión), los agentes pudieron localizar al primero de ellos dentro de un local abandonado del distrito Centro. En el interior del local los policías encontraron dos de las sacas con las que el detenido sustrajo paquetes del trastero, y también descubrieron una guitarra española cuya desaparición también había sido denunciada días atrás.

El detenido, un varón de 37 años con una veintena de antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial. El caso sigue abierto para la localización del segundo identificado.