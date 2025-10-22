Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La huerta de la Mariana antes de que las máquinas pasaran por las acequias IDEAL

Esta es la historia de la Huerta de la Mariana: el cortijo de la Vega que está a punto de derribarse

Entre acequias centenarias y fantasmas de limoneros, la última huerta tradicional dentro del casco urbano de Granada se prepara para desaparecer

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:38

Comenta

En un rincón tranquilo de la Vega granadina, donde antes las acequias deslizaban su agua y los tomates, pimientos, alcachofas y limoneros crecían al sol ... sin prisa, se encuentra un testigo silencioso de otra época: la Huerta de la Mariana. Este cortijo del siglo XIX, la última huerta tradicional que sigue dentro del casco urbano de Granada, se enfrenta a su mayor amenaza: la demolición inminente para albergar el ambicioso proyecto del Gran Parque de las Familias.

