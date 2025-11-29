Una historia de acompañamiento

El Colegio de Farmacéuticos celebra a su patrona con la presencia del viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, en el primer acto tras su nombramiento.

Es ... granadino, ya lo saben. De Motril, concretamente, y hasta hace poco era vicepresidente de la Diputación hasta que ha sido nombrado viceconsejero de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía. Les hablo de Nicolás Navarro que ayer presidía su primer acto oficial, como él mismo recordó en sus palabras del cierre de la celebración de la patrona del Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Inmaculada Concepción.

Ampliar

Un encuentro tradicional en el que, además de homenajear al colectivo, se entregan distinciones y reconocimientos, en un ambiente festivo que finalizó con un almuerzo de hermandad.

Y es que si algo define a la profesión —una de las mejor valoradas por la sociedad— es que se considera «una historia de unión, de entendimiento, de ayuda, de consejo y de acompañamiento». Lo dijo el presidente del Colegio, Juan Eloy Jiménez, que ejerció de maestro de ceremonias en un encuentro en el que se hizo entrega a los mejores trabajos de fin de grado de la Facultad de Farmacia, que recibieron Manuel Peinado, Anna Masip y Cristina Toral.

Uno de los momentos emotivos fue el que se vivió con la bienvenida a los nuevos colegiados, un total de 155 en este último año, que estuvieron representados por María Teresa de Castro, que hizo el juramento en nombre de todos.

Antes, hizo uso de la palabra la decana de la Facultad de Farmacia, María Eugenia García, que apenas lleva un mes en el cargo, un reto importante del que afirmó sentirse muy orgullosa, y que agradeció a sus antecesores el trabajo realizado. Yo pude saludar a Ana del Moral y después a Manuel Sánchez, que recibió la Medalla de Oro del Colegio por una larga sucesión de méritos que detalló Juan Eloy, destacando su valoración como científico y por su calidad humana. «Es un profesional, no del 'sí, espera', sino del 'ya lo tienes'».

El distinguido recordó que aun no siendo farmacéutico —es químico— se siente muy unido —«de corazón»— a esta profesión, de la que destacó «la curiosidad, dedicación y humanidad». En sus palabras, muy emotivas, Manuel Sánchez destacó el vínculo entre la facultad «que forma» y el colegio «que impulsa», y no dudó en agradecer el respaldo de los suyos: «he tenido tres aciertos y llevan vuestros nombres», dirigiéndose a su mujer, Dori, y a sus hijos Hugo y David.

La jornada también incluyó, como es habitual, la entrega de insignias, entre ellas a Carmen Sánchez Montesinos, que es hermana del delegado de Sanidad de la Junta de Andalucía, Indalecio, que estuvo en el acto, y muy feliz de compartir el trabajo y la familia.

También insignia para Juan Domingo Conde, representante de Crédito de Bidafarma, que fue el encargado de dirigir otra entrega esperada, la que realiza la cooperativa homenajeando a quienes «son un espejo en el que mirarse». Había insignias de plata que recibió, entre otros, Mónica del Carmen Rodríguez, que es concejala en el Ayuntamiento de Granada. Además de farmacéutica, claro. Y en la categoría de plata, distintos nombres del sector como Virtudes López o Manuel Rueda.

Todo ello en una jornada en la que el presidente del Colegio destacó algunos de los logros conseguidos en una provincia «con características muy peculiares y con localidades en riesgo de despoblación», lo que pone aún más en valor el papel del farmacéutico, sobre todo en los ámbitos rurales.

Desgranó algunos de los nuevos servicios asistenciales que se han incorporado como Mi Reto, un programa pionero en Andalucía que, financiado por la Diputación, ha hecho realidad el SPD, el Servicio Personalizado de Dosificación, que ayuda a personas mayores de 64 años que tienen que tomar, adecuadamente, distintas medicaciones. Y que es importante que no las confundan.

También habló de la futura implantación de Platón Plus, o de la Carpa de la Salud que ha pasado por Baza o Motril, mostrando al farmacéutico «como agente de salud, ayudando a otros profesionales sanitarios, siempre centrados en la mejora de la salud de nuestros pacientes». Y no sólo lo hacen despachando las recetas o dándonos sus consejos, sino en otros ámbitos tan diversos como los laboratorios de análisis, hospitales o la inspección. Por nombrar algunas facetas de su amplia labor.

En definitiva, una bonita jornada en la que también se entregó el premio al mejor artículo científico 2024, en el que se reconoció a María Martínez por un trabajo publicado en Pharmaceutics.