Colegio Oficial de Farmacéuticos

Una historia de acompañamiento

Nicolás Navarro ayer presidía su primer acto oficial en el cierre de la celebración de la patrona del Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Inmaculada Concepción

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:56

El Colegio de Farmacéuticos celebra a su patrona con la presencia del viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, en el primer acto tras su nombramiento.

Es ... granadino, ya lo saben. De Motril, concretamente, y hasta hace poco era vicepresidente de la Diputación hasta que ha sido nombrado viceconsejero de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía. Les hablo de Nicolás Navarro que ayer presidía su primer acto oficial, como él mismo recordó en sus palabras del cierre de la celebración de la patrona del Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Inmaculada Concepción.

