Un trabajador se afana en una obra en una imagen de archivo. Ramón L. Pérez

La hipoteca media se encarece en Granada al ritmo más rápido en veinte años

El valor del préstamo medio lleva cuatro años seguidos superando los cien mil euros en la provincia

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

El encarecimiento del precio de la vivienda, que se ha convertido en los últimos años en uno de los principales problemas para el conjunto de ... los españoles, tiene un reflejo claro en las cifras oficiales sobre el mercado hipotecario que publica cada mes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la provincia granadina, la hipoteca media firmada durante los primeros siete meses del año, momento hasta el que llegan los datos, se encuentra a punto de alcanzar el valor de 2008, el año de inicio de la anterior crisis económica provocada por la explosión de la burbuja de las hipotecas 'subprime'. Además, el valor de las mismas aumentó en los doce meses previos al ritmo más alto de las dos últimas décadas.

