La hipoteca media se encarece en Granada al ritmo más rápido en veinte años

El encarecimiento del precio de la vivienda, que se ha convertido en los últimos años en uno de los principales problemas para el conjunto de ... los españoles, tiene un reflejo claro en las cifras oficiales sobre el mercado hipotecario que publica cada mes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la provincia granadina, la hipoteca media firmada durante los primeros siete meses del año, momento hasta el que llegan los datos, se encuentra a punto de alcanzar el valor de 2008, el año de inicio de la anterior crisis económica provocada por la explosión de la burbuja de las hipotecas 'subprime'. Además, el valor de las mismas aumentó en los doce meses previos al ritmo más alto de las dos últimas décadas.

En concreto, y entre enero y julio, en Granada se han firmado un total de 5.566 nuevas hipotecas, lo que supone una media que alcanza las 26 diarias. La cifra es la más alta en un período equivalente en quince años; hay que remontarse hasta la 6.799 que el organismo estadístico nacional registró en 2010 para encontrar una cifra superior.

El dato supone además una subida muy significativa sobre la del año previo. En concreto, el crecimiento alcanzó el 21,9% en un año, el nivel más alto en los siete primeros meses desde 2021, cuando el empujón a la actividad posterior al parón económico provocado por la incertidumbre asociada al primer año de pandemia provocó una subida interanual del 24,2%. Por poner estas cifras en contexto, en 2024, por ejemplo, el incremento con respecto al año previo había sido del 3,3%.

123.000 euros

Más rápido aún que el número de hipotecas firmadas, un indicador que ya por sí mismo indica a que el incremento de los precios obligada cada vez a más gente a acudir a entidades bancarias para financiar la adquisición de un inmueble, aumentó el valor de la hipoteca media suscrita.

Según el INE, en la provincia granadina este indicador alcanzó los 123.261,6 euros entre los meses de enero y julio, ambos inclusive, en lo que supone la cifra más alta en este sentido registrada asimismo desde 2008. La diferencia no es ya tanta con respecto a aquel momento; entonces fueron 127.147,7 euros, es decir, 3.886 más. Para 2009, ya con la crisis económica iniciada, el dato había bajado hasta los 101.207,4.

Con el dato de 2025, son ya cuatro años consecutivos los que se registran en los que esta cota supera los cien mil euros, algo que asimismo no había ocurrido desde que comenzara la anterior crisis económica. Desde que en 2010 la cifra bajara hasta los 83.313,3 euros de media en la provincia, hubo que esperar a 2022 para que de nuevo saltara hasta los 104.590. Desde entonces, el incremento en solo tres años ha sido de 18.671 euros.

Además, el crecimiento interanual, de 13,2 puntos porcentuales, fue el más alto registrado en Granada en los últimos 20 años. Hace falta retrotraerse al aumento registrado en 2025 sobre las cifras de 2025, que alcanzó el 15,63%, todavía en plena burbuja, para encontrar una cifra más alta.